USA Martha ist der "hässlichste Hund der Welt"

Ein Wettbewerb für Underdogs: In Kalifornien wurde der "Hässlichste Hund der Welt" geehrt. Die Veranstalter sprechen von Hunden, bei denen das Innere hübscher als das Äußere sei.

Es ist ungerecht. Sie hat einen liebenswürdigen Charakter, hilft anderen und hat selbst durch mehrere Operationen schwere Krankheiten überwunden. Trotzdem hat "Martha" nun einen fragwürdigen Titel verpasst bekommen. Am Freitagabend wurde das drei Jahre alte Tier in Kalifornien zum "Hässlichsten Hund der Welt" bestimmt.

Wer das offizielle Siegerfoto anschaut, versteht warum. Beeindruckend schlaff hängen da die langen Hautlappen mit dunkelgrauem Fell nach unten. Die Augen sind blutunterlaufen der Kamera zugewandt, die Pupillen nicht zu erkennen. "Ein 125-Pfund-Hund mit 300 Pfund Haut", erklärt Chefjuror Brian Sobel den besonderen Reiz des Tieres. Martha ist ein Mastino Napoletano - eine italienische Hunderasse, bekannt durch "Fang", den Hund von Wildhüter Hagrid in den Harry-Potter-Filmen.

Wettbewerb will Tiere mit besonderem Charakter und "Imperfektionen" ehren

Der Wettbewerb in Petaluma, 50 Kilometer nördlich von San Francisco, ehrt Tiere mit besonderem Charakter und "Imperfektionen", heißt es auf der Webseite. Hunde eben, bei denen das Innere hübscher ist als das Äußere. Und tatsächlich stimmt es bei der Siegerin in Sachen Moral: Martha ist eine Rettungshündin und Teil einer Hundestaffel in Sebastopol (Kalifornien). Dorthin gehen nun 1500 Dollar (1340 Euro) Preisgeld und eine 1,60 Meter hohe Trophäe.

"Sie kam mit chronischen Schmerzen zu uns und und war wegen einer lange vernachlässigten Augenkrankheit beinahe blind", schreiben die Besitzer auf der Wettbewerbs-Profilseite Marthas im Internet. Nach mehreren Operationen sei sie nun schmerzfrei und habe einen Großteil ihrer Sehkraft wiedergewonnen.

Die hässlichsten Hunde der Welt treten... Blind, faltig oder nackt: In den USA kämpfen Hunde und deren Besitzer um den Titel als hässlichster Hund der Welt. Doch viele Tiere haben einen liebevollen Charakter. Foto: AFP/Josh Edelson

"Seitdem es ihr besser geht, ist sie zu einem erfrischend lustigen und einfühlsamen Mädchen geworden - 125 Pfund sabberndes, schnarchendes, furzendes, lautes und albernes Mädchen", heißt es weiter. "Sie kommandiert andere Tiere herum und stellt sabbernd sicher, dass alle Besucher angemessen vollgeschleimt werden."

14 Tiere hatten an der diesjährigen Auflage des seit den 70-er Jahren laufenden Spaßwettbewerbs teilgenommen. Martha folgt auf so illustre Sieger wie den blinden Chihuahua "Sweepee Rambo" aus dem vergangenen Jahr und "Quasi Modo", einen Pitbull-Schäferhund-Mix mit Buckel, siegreich im Jahr 2015.