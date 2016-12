2016-12-21 20:18:00.0

FC Bayern München Mats Hummels ist blond - dank einer verlorenen Wiesn-Wette

Der FC Bayern München kickt gegen RB Leipzig - und alle schauen nur auf ihn: Mats Hummels. Denn der hat jetzt blonde Haare. Blonde Haare! Die Empörung im Netz ist groß.

Eigentlich geht es um Fußball. Der FC Bayern spielt am Mittwochabend gegen RB Leipzig. Doch in den sozialen Netzwerken muss erst einmal das besprochen werden: Mats Hummels ist blond. Blond!

Es dauerte ziemlich genau 0,5 Sekunden nach dem ersten Fernsehbild des Erblondeten, bis auf Twitter die Kommentar-Flut losging. Es gab viel Hohn und noch mehr Ungläubigkeit. Ein paar Auszüge:

Iiih, wie sieht denn Hummels aus? D: Oh Gott, er war mal so ein schöner Mann. Die Bayern kriegen auch einfach jeden hässlich XD — Lemoncake (@lemonfrappe) 21. Dezember 2016

#Hummels Der schöne Mats? Wo ist er hin? — Jonatan (@FcbTani) 21. Dezember 2016

Welche Wette hat Hummels eigentlich verloren? Oder hat er sein Schampoo mit Cathys Tönung verwechselt? #fcb — Marcus Schwemer (@MarcusSchwemer) 21. Dezember 2016

Einen hübschen Menschen kann nichts entstellen... Mats Hummels beweist leider das Gegenteil! #matshummels — Carina (@deineportionmot) 21. Dezember 2016

Da hat die Cathy heute morgen ausversehen die Sojalatte verschüttet. Auf seinen Kopf. #hummels #FCBRBL — ChristianStraßburger (@c_stra) 21. Dezember 2016

Hummels' hair has lost us the game already — Tomas (@CapitaIistPig) 21. Dezember 2016

Hat Hummels ne Wette verloren ? Was ist denn da passiert ? #FCBRBL — Felix Buba (@Der_Buba) 21. Dezember 2016

#Hummels verliert mit neuem Styling Schönheitswettbewerb gegen #Ribery; erste seiner weiblichen Fans laufen schon über... — WeißeWiese1909 (@WeisseWiese1909) 21. Dezember 2016

Is this photoshopped? Am I drunk? Hummels must have been. pic.twitter.com/JIokwwwUQZ — Paddy Higgs (@Paddy_Higgs) 21. Dezember 2016

Wenn ich es richtig verstanden habe, ist irgendwas mit Mats Hummels. — Eva Horn (@habichthorn) 21. Dezember 2016

Die Auflösung gab's übrigens noch direkt nach Spielende. Mats Hummels klärte am Sky-Mikrofon persönlich auf: eine (verlorene) Wette am Oktoberfest war der Anlass. "Es ging um Dosenwerfen. Der Andere hatte im ersten Wurf schon mehr als ich nach drei Würfen", so Hummels. Und: Er sei glücklich, dass es nicht so schlimm aussieht wie befürchtet. Sogar seine Frau Cathy sei zufrieden. Na dann. fla