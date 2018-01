2018-01-10 12:08:00.0

Royals Meghan Markle verabschiedet sich von Facebook, Twitter und Instagram

Ihr Leben als Schauspielerin hat die Verlobte von Prinz Harry hinter sich gelassen - und jetzt auch mehr als zwei Millionen Menschen, die ihr in den sozialen Netzwerken folgten.

Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle (36) hat ihre Nutzerkonten auf Facebook, Twitter und Instagram gelöscht. Markle sei "jedem dankbar, der ihren Social-Media-Accounts in den vergangenen Jahren gefolgt ist", erklärte ein Sprecher des Kensington-Palasts am Dienstagabend. Da sie in allen drei Netzwerken jedoch bereits seit einiger Zeit nicht mehr aktiv gewesen sei, habe sie nun beschlossen, ihre Konten zu löschen.

Nach Angaben des Senders BBC hatte Markle im Dezember auf Instagram knapp zwei Millionen Follower, auf Facebook 800.000 und auf Twitter 350.000. (Lesen Sie dazu auch: Meghan Markle und Prinz Harry: So ändert sich ihr Leben)

Meghan Markle soll sich wegen der Hochzeit zurückziehen

Britische Medien interpretieren Markles Rückzug aus den sozialen Netzwerken im Zusammenhang mit der bevorstehenden Hochzeit, durch die die US-Amerikanerin zu einem Mitglied der royalen Familie wird. Kein Mitglied des britischen Königshauses verfügt über persönliche Social-Media-Konten. Bereits im vergangenen April hatte Markle ihren Lifestyle-Blog "The Tig" aufgegeben. Markle und Prinz Harry haben angekündigt, am 19. Mai auf Schloss Windsor zu heiraten. Zuletzt begeisterte das Paar bei einem Besuch des Radiosenders "Reprezent 107.3 FM" den Londoner Stadtteil Brixton. (dpa)

Meghan Markle: Das ist Prinz Harrys Verlobte Bei den Invictus Games am 25. September 2017 in Toronto/Kanada turtelten Meghan und Harry erstmals bei einem offiziellen Event in der Öffentlichkeit. Foto: Danny Lawson, PA Wire/dpa

