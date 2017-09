2017-09-21 09:59:22.0

Serien-Highlights Mehr als "Star Trek": Diese neun Serien begleiten Sie durch den Herbst

Drei neue Staffeln, drei neue Formate und drei Geheimtipps: Wir geben einen Überblick quer durch die Serienlandschaft der Streamingdienste im Herbst 2017. Von Magdalena Rolle

Willkommen in der Jahreszeit des Serien-Schauens. Die Tage werden kürzer und die Liste der Serienangebote wird länger. Diesen Herbst können wir uns auf weitere Staffeln bestehender Serien sowie brandneue Formate freuen. Das sind unsere Empfehlungen:

Neue Staffeln beliebter Serien im September und Oktober

"Stranger Things" - Staffel 2 startet am 27. Oktober

Nach dem internationalen Erfolg der ersten Staffel startet die Netflix-Serie "Stranger Things" in die zweite Runde. Die Mystery-Serie spielt jenseits der bekannten Dimensionen unserer Welt und führt uns ab 27. Oktober wieder zurück in die 80er Jahre der Kleinstadt Hawkins. Vom Verschwinden eines kleinen Jungen aufgerüttelt, kommen geheime Regierungsexperimente zu Tage und übernatürliche Kräfte führen die Freunde des verschwundenen Jungen an die Grenzen der Realität. Eine gute Nachricht für die "Stranger Things-Fans": Ein Finale der Serie ist laut Macher nach vier oder fünf Staffeln in Aussicht - eine dritte Staffel kommt also mit Sicherheit.

"The Expanse" - Staffel 2 startete am 8. September

Nach einer langen Wartezeit feierte die 2. Staffel von "The Expanse" am 8. September Deutschlandpremiere bei Netflix. Die Science-Fiction-Serie ist im 23. Jahrhundert angesiedelt und zählt derzeit zu den erfolgreichsten ihres Genres. Diesmal stehen Erde und Mars kurz vor einem Krieg. Zwischen dem Krieg der Welten steht die Eliminierung eines sich stetig weiterentwickelnde Protomoleküls. Die 3. Staffel ist für 2018 angekündigt.

"Fuller House" - Staffel 3 startet am 22. September

Ab dem 22. September können die neuen Abenteuer der Tanner-Schwestern in "Fuller House" verfolgt werden. Die Netflix-Sitcom geht damit schon in die 3. Staffel, die mit 18 Episoden die bisher längste Staffel der Serie wird.

Neue Serien im Herbst

"Star Trek: Discovery" - startet am 25. November

Jetzt wird es abgespaced. Am 25. November läuft die erste Staffel der Serie "Star Trek Discovery" auf Netflix an. Bis zum 6. November wird jede Woche eine neue Folge veröffentlicht. Die zweite Hälfte kommt ab Januar 2018 nach. Insgesamt erstreckt sich der Krieg zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich auf 13 Episoden. Im Mittelpunkt wird eine entehrte Offizierin der Sternenflotte stehen.

"White Gold" - startete am 14. September

Lustig wird es mit schwarzem Humor in der am 14. September neugestarteten Serie "White Gold". Der ehemaligen "Gossip Girl" Schauspieler Ed Westwick wird zum arroganten Handelsvertreter. Für ihn und sein Team (James Buckley, Joe Thomas) hat Ehrlichkeit keinen Wert und für einen Deal würden die drei alles tun. So wird im Essex der 80er Jahre ein Fensterrahmen aus Plastik zu "weißem Gold".

"Mindhunter" - startet am 13. Oktober

Bis zum 13. Oktober heißt es noch abwarten, dann sorgt David Finchers neue Drama-Serie "Mindhunter" für einen Nervenkitzel der besonderen Art. Ein Agent einer FBI-Einheit entwickelt dabei komplexe Profiling-Techniken um berüchtigte Serienmörder und Vergewaltiger zu durchschauen und zu überführen.

Das sind unsere Serien-Geheimtipps

"Black Mirror" - 4 Staffeln

Die Serie "Black Mirror" ist ein Genre-Mix aus im Schnitt 60-minütigen Episoden, die jeweils eigenständige Geschichten mit unterschiedlichen Protagonisten erzählen. Jede Episode verkörpert eine dystopische Zukunftsvision, in denen die dunklen Seiten der größten Innovationen der Menschheit beleuchtet werden. Im Oktober wird die 4. Staffel auf Netflix gestellt - sechs weitere Geschichten in einer bizarren hochtechnologisierten Zukunft.

"Grace and Frankie" - 4 Staffeln

Die Comedy-Serie mit Ü-70 Faktor legt den Fokus auf die ältere Hälfte der Weltbevölkerung. In der ersten Folge werden die beiden 70-jährigen Grace und Frankie von ihren langjährigen Ehegatten verlassen - für einander. Die beiden Senioren eröffnen, dass sie die vergangenen 20 Jahre nicht nur eine geschäftliche Beziehung, sondern auch eine Liebesbeziehung miteinander führen. Spießerin Grace und Hippie Frankie sind zwar von Grundauf verschieden, ihr selbes Schicksal wird jedoch zur Basis einer amüsanten Freundschaft. Wie fängt man ein neues Leben an - mit über 70?

"Jean-Claude van Johnson"

Der Aktionheld "Jean-Claude van Damme" schlüpft in der Serie "Jean-Claude van Johnson" in die Rolle des Johnson und ist als gefährlichster freiberuflicher Agent der Welt bekannt. Die aktionreiche Comedy-Serie ist aus dem Hause Amazon und besteht seit geraumer Zeit aus einer Pilotepisode. Wann es weitergeht, ist unklar - denn der offizielle Starttermin ist auf ein ausgedehntes "Comming soon..." angesetzt.