2017-10-21 12:11:01.0

Warnung der Polizei Mehrere Verletzte bei Messer-Attacke in München

In München wurden am Samstagmorgen nach ersten Erkenntnissen vier Menschen von einem Angreifer mit einem Messer verletzt. In der Stadt werden schlimme Erinnerungen wach, der Täter soll festgenommen worden sein

Polizisten sichern nach der Messerattacke den Rosenheimer Platz in München. Foto: Andreas Gebert (dpa)