2017-05-02 11:52:28.0

Verunglückter Bergsteiger Messner würdigt Ueli Steck als "Ausnahmetalent"

Er war ein Ausnahmetalent - das sagt Bergsteiger Reinhold Messner über seinen Schweizer Kollegen Ueli Steck. Steck war am Sonntag in Nepal tödlich verunglückt.

Der 72-jährige Messner würdigte seinen Kollegen Ueli Steck am Dienstag: "Bei ihm war ich mir eigentlich sicher: Der kommt nicht mehr am Berg um", schrieb Messner am in der "Bild"-Zeitung. Schließlich sei Steck sehr erfahren gewesen.

Ueli Steck stürzte bei Vorbereitungstour ab

Der Schweizer habe über der Kritik, dem Neid und den Feindseligkeiten gestanden, die er oft geerntet habe. Mehr Erfahrung und Kondition als dieser konnte man laut Messner nicht haben.

Der für seine gewagten Hochgeschwindigkeits-Aufstiege bekannte 40-Jährige war am Sonntag in Nepal nahe dem Mount Everest auf einer Vorbereitungstour für sein jüngstes Rekordprojekt abgestürzt. Zu dem Unglück kam es während einer Trainingstour am knapp 7900 Meter hohen Nuptse. Es war eine Vorbereitungstour für sein neuestes Rekordprojekt - der Doppelbesteigung des Everest (8848 Meter) und des Nachbarbergs Lhotse (8516 Meter).

Steck gehörte zu den prominentesten Extrembergsteigern der Welt. Die Eiger-Nordwand durchstieg er schon mit 18 das erste Mal - und dann viele Male wieder. Im Sommer 2015 kletterte er auf alle 82 Viertausendern der Alpen. Die Strecken dazwischen legte er zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Gleitschirm zurück.

Steck bezwang aber auch die Klassiker in anderen Weltregionen, den Everest, die Annapurna, den Mount Dickey in Alaska oder El Capitan in Kalifornien. Immer ohne Flaschensauerstoff, meist in enormem Tempo. Über Leistung und Rekorde definierte er sich. In der Szene trug er den Spitznamen "Swiss Machine", die "Schweizer Maschine". Steck mochte ihn nicht. Aber von den Schlagzeilen lebte er.

Steck hinterlässt eine Frau, Kinder wollte er nicht

Der Schweizer schrieb Bücher, hielt Vorträge, hatte mehrere Sponsoren. Auf dem Auto, das ihm ein deutscher Konzern zur Verfügung stellte, stand rechts und links ganz groß seine Internet-Adresse: www.uelisteck.ch. Sein letzter Eintrag auf Facebook stammt vom 26. April. Steck schrieb dazu: "Ich liebe es hier, es ist so ein schöner Ort." Ganz in der Nähe starb er.

Steck, der in Ringgenberg bei Interlaken zuhause war, hinterlässt seine Frau. Kinder wollte er keine. Er war der Meinung, dass sich das mit seinem Beruf nicht vereinbaren ließ. In seinem Interview zum 40. sagte er: "Es ist schon schwierig genug, das Risiko vor sich zu verantworten - und vor seiner Frau." dpa/AZ