Michael Jackson Michael Jackson: Serie des TV-Senders Sky sorgt für Skandal

Einen Beitrag über den verstorbenen "King of Pop" nimmt TV-Sender Sky aus dem Programm. Michael Jacksons Tochter Paris hatte sich über die Darstellung ihres Vaters beschwert.

Wegen Kritik an der Darstellung Michael Jacksons will der britische TV-Sender Sky eine geplante Sendung über den verstorbenen «King of Pop» nicht ausstrahlen.

Die halbstündige Folge «Elizabeth, Michael and Marlon» der Serie «Urban Myths» erzählt von einer angeblichen Reise Jacksons mit den ebenfalls verstorbenen Schauspielern Liz Taylor und Marlon Brando von New York nach Los Angeles. Die drei sollen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York mit dem Auto gemeinsam mehr als 800 Kilometer zurückgelegt haben, da sämtliche Flüge nach der Attacke gestrichen worden waren.

Paris Jackson entsetzt über Darstellung von Michael Jackson

Jacksons Tochter Paris (18) hatte sich entsetzt gezeigt über die Darstellung ihres Vaters durch den britischen Schauspieler Joseph Fiennes (46). «Ich bin dadurch so unglaublich gekränkt, wie viele andere Menschen sicher auch, und es verursacht bei mir ehrlich gesagt Brechreiz», schrieb sie auf Twitter.

Auch Fiennes hatte sich «schockiert» gezeigt, dass er für die Rolle gewählt worden sei. «Ich bin ein weißer, Mittelklasse-Typ aus London», sagte er im Januar 2016 vor Produktion der Folge.

Michael-Jackson-Doku: Sky wollte niemanden beleidigen

Der Sender zog diese wegen «Bedenken der unmittelbaren Familie» des legendären Musikers nun zurück. «Wir wollten einen unbeschwerten Blick auf angeblich wahre Ereignisse werfen und haben nie beabsichtigt, irgendwen zu beleidigen», teilte Sky mit.

Taylors ehemaligem Assistenten Tim Mendelson zufolge hatte Jackson die beiden Hollywood-Stars als Gäste zu einer Reihe seiner Konzerte in New York eingeladen. Wegen 9/11 fuhren sie nach seinen Angaben in einem einfachen Mietwagen mehr als 800 Kilometer bis nach Ohio. dpa

