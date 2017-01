2017-01-20 16:28:26.0

"It's Showtime" Michelle Hunziker sucht auf Sat.1 die Besten

"It's Showtime - Das Battle der Besten" heißt eine neue Talentshow auf Sat.1. Neben Michelle Hunziker sitzen Michael Bully Herbig und Sasha in der Jury. Worum es bei der Show geht.

"It's Showtime - Das Battle der Besten" - der Titel der neuen Sat.1-Sendung für den Sonntagabend verrät bereits, dass sich hier die Besten ihrer Klasse duellieren sollen. Bei der Show mit Michelle Hunziker wollen Artisten, Sänger, Magier, Tänzer oder Comedians die Zuschauer mit ihrem Können begeistern.

Michelle Hunziker in der Jury von "It's Showtime - Das Battle der Besten"

Wer es wirklich drauf hat, das entscheidet - wie üblich - eine Jury. Die besteht bei "It's Showtime - Das Battle der Besten" neben Michelle Hunziker aus Comedian Michael Bully Herbig und Sänger Sasha. Moderiert wird die neue Sat.1-Show von Annemarie und Wayne Carpendale.

ANZEIGE

In jeder der insgesamt sechs Shows gibt es am Ende einen Sieger. Und so läuft es ab: Pro Kategorie treten laut Sat.1 drei "Meister ihres Fachs" an und battlen sich in ihrer Kategorie. Die Jury entscheidet jeweils, wer der Beste ist. Wer von ihnen das Studiopublikum am meisten beeindruckt hat, ist der Gesamtsieger von "It's Showtime - Das Battle der Besten". AZ

"It's Showtime - Das Battle der Besten", sechs Folgen ab Frühjahr, um 20.15 Uhr auf Sat.1.