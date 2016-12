2016-12-30 06:41:00.0

Verstorbene Musiker Millionenumsätze nach dem Tod: Das ewige Leben der Popstars

Bowie, Prince und George Michael - die Musikwelt musste sich 2016 von vielen Sängern verabschieden. Die Millionenumsätze zeigen jedoch: Der Tod ist nicht das Karriereende. Von Wolfgang Schütz

David Bowie und Prince, Leonard Cohen und George Michael – am Ende dieses für die Popwelt so verlustreichen Jahres summieren sich auch die Gewinne. Bowie etwa steht jetzt mit rund zehn Millionen Euro auf Platz sechs der Topverdiener des Jahres unter toten Musikern, Prinz mit rund 23 Millionen auf Rang drei. Auf welcher Liste? Ist das nicht der blanke Zynismus?

Das haben viele den Erben von Bob Marley vorgeworfen, als diese das Nachlassgeschäft ankurbelten, indem sie eine Cannabissorte nach dem Star benannten. Der große Bob steht 2016 mit rund 20 Millionen Euro auf Platz vier der Liste, die wie bei den lebenden Reichen das Magazin Forbes herausgibt – 25 Jahre nach seinem Tod. Unmittelbar vor John Lennon, der noch ein Jahr länger schon beweist, dass der Tod des Popstars längst nicht dessen Karriereende bedeutet. Eher im Gegenteil.

Johnny Cash wurde mit seinem Tod erst richtig Kult

Jimi Hendrix etwa hat sich posthum so gut verkauft, dass jeder Schnipsel Restmaterials von ihm veröffentlicht wurde, Johnny Cash wurde mit seinem Tod erst richtig Kult. Das Geschäft ist das ewige Leben – und so kündigt auch Bowie-Produzent Tony Visconti für das kommende Jahr „eine Menge netter Sachen“ an. Von Prince soll es eh einen ganzen Safe voller Songs geben, sodass es wohl noch zwanzig Jahre lang „neue Alben“ von ihm gegen wird.

Die Könige haben unterdessen die Auferstehung vollzogen. Elvis Presley (Platz zwei: rund 25 Millionen Euro) geht 2017 samt Priscilla, Orchester und einem Duett mit Helene Fischer auf Tour, 40 Jahre nach seinem Tod präsent über Leinwand. Und Michael Jackson erschien schon als Hologramm auf der Bühne – was angesichts fortschreitender Technik ein Zukunftsprojekt des Pop werden könnte. Jackos Einspielergebnis im Jahr 2016, sieben Jahre nach seinem Tod: über 750 Millionen Euro.