GNTM Miriam Höller postet emotionalen Abschied von totem Freund auf Facebook

Die ehemalige "Germany's Next Topmodel" - Kandidatin Miriam Höller muss nach dem Tod ihres Partners vor einem Jahr nun einen weiteren Schicksalsschlag überwinden.

Miriam Höller ist durch die fünfte Staffel von Germany's Next Topmodel bekannt geworden und verfolgt seitdem erfolgreich ihre Karriere als Stuntfrau, Moderatorin und Model. Doch die lebensfrohe Rheinländerin musste in den vergangenen Jahren bereits viele Schicksalsschläge in Kauf nehmen. Vergangenes Jahr verstarb ihr Lebenspartner Hannes Arch. Er war in der Nacht zum 9. September bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen.

Der 48-Jährige hatte einen Transportflug zu einer Hütte im Großglocknergebiet in Kärnten unternommen, als es nach Angaben der Polizei zu dem Unfall kam. Auf Facebook schrieb Miriam: "Es ist mit Worten nicht zu erklären, was in einem vorgeht, wenn man seine zweite Hälfte von jetzt auf gleich nicht mehr bei sich hat."

Miriam Höller verabschiedet sich auf Facebook

Nun musste sie sich von einem weiteren geliebten Menschen verabschieden. Ihr bester Freund und Gefährte Arnd Maria van Rickelen ist beim Fallschirmspringen verstorben. Auch er war als Stuntman tätig. Hier geht es zu seiner Facebook Seite: Arnd Maria van Rickelen

Mit einer emotionalen Nachricht verabschiedet sich Höller von ihrem Freund auf Facebook. Sie schreibt:

"Auch du bist nicht weg, du bist uns nur einen Schritt voraus. Du hinterlässt uns ebenfalls so viel, absolute Lebensfreude! Arnd, keine Sorge um uns, wir rocken das hier schon, bis wir uns dann alle bald wiedersehen! Danke für die wertvolle Zeit mit dir!"

Der Post hat mehr als 1400 Likes und ihre Fans sind größtenteils sehr mitfühlend. Yivr K. schreibt zum Beispiel:

"Wieviel Schicksalsschlaege kann ein Mensch einstecken - ich wuensche dir viel Kraft, Miriam!!! Mein Beileid richtet sich ebenfalls an die Familie und Freunde."

Wie das auf Social-Media Plattformen aber leider so üblich ist, fallen selten auch gehässige Kommentare wie:

"Schon wieder nen Neuen ? Naja... deine Trauer hat ja nicht lange angehalten." AZ