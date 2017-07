2017-07-12 16:52:23.0

USA Mit dem Handy in der Badewanne: 14-Jährige tot aufgefunden

Ein 14-jähriges Mädchen ist in den USA tödlich verunglückt - vermutlich, weil sie mit ihrem Handy in der Badewanne gespielt hatte. Ihre Verwandten warnen jetzt vor den Gefahren.

Eine 14-Jährige ist in den USA tot in der Badewanne aufgefunden worden. Es zeichnet sich ab, dass es sich um einen besonders tragischen Fall gehandelt haben könnte. In dem Badezimmer fanden die Polizisten ein Handy sowie ein Lade- und ein Verlängerungskabel dafür.

Am Sonntagmorgen ist das Mädchen im Hause ihres Vaters tot mit Brandverletzungen an der Hand in der Wanne aufgefunden worden, teilte die Polizei mit.

Handy in der Badewanne - kann das gefährlich sein? Das fragen sich derzeit auch die Verwandten des Mädchens im US-Bundesstaat New Mexico. "Das ist solch eine Tragödie, die niemandem sonst passieren soll", sagte die Großmutter einem lokalen Nachrichtensender.

Handy neben Badewanne gefunden: Autopsie soll für Gewissheit sorgen

Auch die Stiefmutter äußerte sich gegenüber dem Sender. Das Mädchen sei öfters mit dem Handy in der Wanne gesessen haben und habe dort Spiele gespielt. Freunde der Familie starteten einen Online-Spendenaufruf, um der Familie in der schweren Zeit finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Am Mittwoch waren bereits knapp 10.000 Dollar an Spenden eingegangen.

Die Familie teilte nach dem Unfall einen Aufruf in sozialen Netzwerken, der auf die Gefahren hinweisen soll, die von nicht wasserfesten elektronischen Geräten ausgehen.

Eine Autopsie soll in den kommenden Tagen die genaue Todesursache feststellen und damit Gewissheit bringen. dpa/AZ