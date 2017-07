2017-07-14 18:00:08.0

Ägypten Möglicherweise deutsche Tote bei Messerattacke in Ägypten

Im ägyptischen Hurghada ist ein Attentäter mit einem Messer zu einer Hotelanlage geschwommen und hat Touristen angegriffen. Ein Sprecher schließt deutsche Todesopfer nicht aus.

Bei dem Messerangriff im ägyptischen Badeort Hurghada sind offenbar zwei ukrainische Touristinnen getötet worden. Die beiden Frauen seien den Verletzungen erlegen, die ihnen der Angreifer am Strand zugefügt habe, meldete die ägyptische Regierungszeitung "Al-Ahram" am Freitag. Der Gouverneur der Region bestätigte, dass zwei "ausländische Bürger" getötet worden seien. Das Innenministerium hatte zuvor von sechs Verletzten gesprochen. Die Heimatländer der vier übrigen Verletzten sind noch nicht bekannt.

Das Auswärtige Amt in Berlin schließt nicht aus, dass bei der Messerattacke auch Deutsche getötet wurden. "Gewissheit haben wir darüber noch nicht", teilte am Freitag ein Sprecher in Berlin mit.

ANZEIGE

Der Angreifer konnte nach Ministeriumsangaben festgenommen werden. Er werde verhört. Offenbar war der Mann über das Meer zum Strand geschwommen und hatte dort die Touristen attackiert.

Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu dem Angriff. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hatte in der Vergangenheit mehrere Attentate auf Sicherheitskräfte, Touristen und Christen für sich beansprucht.

Hurghada ist ein beliebtes Reiseziel. Der Badeort am Roten Meer wird von vielen ukrainischen und anderen europäischen Touristen besucht. Nach einer Vielzahl von Anschlägen sind die Sicherheitsvorkehrungen an den Touristenorten Ägypten verschärft worden.

Ägypten ist immer wieder Ziel von Attentaten

Bereits im Januar 2016 waren drei Touristen bei einem Angriff auf ein Hotel in Hurghada verletzt worden. Die Angreifer sympathisierten mutmaßlich mit der Dschihadistenmiliz IS.

Im April 2006 waren bei einem Dreifach-Anschlag im ägyptischen Urlaubsort Dahab 20 Menschen getötet worden, darunter ein Kind aus Deutschland. Im Juli 2005 starben bei einer Anschlagsserie im Badeort Scharm el Scheich 68 Menschen. Vier verschiedene Gruppen bekannten sich zu den Anschlägen.

Im Oktober 2015 kamen 224 Menschen ums Leben, als ihre im Badeort Scharm el Scheich gestartete Maschine über der Sinai-Halbinsel abstürzte. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich dazu, auf das Flugzeug einen Bombenanschlag verübt zu haben. Bei den Opfern handelte es sich überwiegend um russische Touristen. AFP