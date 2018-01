2018-01-25 16:37:06.0

Prozess in Wuppertal Mord an sechsfacher Mutter: Sohn und Schwager verurteilt

Vier Männer müssen für den Mord an einer 35-jährigen Mutter in Haft. Die Frau hatte sich von ihrem Mann getrennt. Daraufhin, so das Gericht, planten die Täter ihr Vorgehen generalstabsmäßig.

Justizbeamte beim Prozess wegen Mordes an der vor über einem Jahr in Solingen verschwundenen sechsfachen Mutter im Gerichtssaal in Wuppertal. Foto: Ina Fassbender/Archiv (dpa)