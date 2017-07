2017-07-12 22:13:31.0

Österreich Mordkomplott aus Liebe? 15 Jahre Haft für Deutsche

Mord nahe der österreichisch-bayerischen Grenze: Der Richter sah als Motiv eine fatale Dreierbeziehung zwischen Opfer, Angeklagtem und Mittäterin. Die Frau widersprach - vergeblich.

Eine Deutsche ist in Innsbruck als Mittäterin bei einem Mord im österreichisch-bayerischen Grenzgebiet zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Ihr Ehemann war das Opfer. Dessen Freund, mit dem sie laut Gericht eine Affäre hatte, wurde wegen Ausführung der Tat zu lebenslanger Haft verurteilt. «Die beiden Angeklagten haben das Mordkomplott gemeinsam geschmiedet», sagte der Staatsanwalt am Mittwoch bei der Verhandlung in Innsbruck. Eine lebenslange Freiheitsstrafe bedeutet in Österreich im Durchschnitt gut 20 Jahre Haft.

Die Männer stammten aus Griechenland. Die drei lebten in Ottobrunn bei München. Der 29 Jahre alte Angeklagte hatte zum Prozessauftakt gestanden, das 31-jährige Opfer auf einem Parkplatz in Söll im Tiroler Grenzgebiet mit zehn Schüssen in Rücken und Schädel getötet zu haben. Nach Angaben der Deutschen (32) war ihr Ehemann gewalttätig, auch gegen die sechsjährige Tochter. «Jede Patrone, die ich abgefeuert habe, stand für einen Übergriff auf seine Tochter und seine Frau», sagte der Angeklagte. Er habe schließlich zusammen mit der Ehefrau beschlossen, den Mann «aus dem Weg zu räumen».

ANZEIGE

Dem widersprach die Deutsche, die ihre Unschuld beteuert hatte. «Von einer Tötung war nie die Rede, für mich war klar, dass ich ins Frauenhaus muss», sagte sie. «Sie ist keine Beitragstäterin», sagte ihre Verteidigerin. Die 32-Jährige habe zum ersten Mal am Tag der Tat vom Plan des Angeklagten erfahren. Dabei habe sie auch noch gesagt: «Das will ich nicht», so die Anwältin. Die beiden Verurteilten können Berufung einlegen. dpa/AZ