2017-07-10 15:23:04.0

Bremen Mütter-Streit um Kinderwagenplatz endet mit drei Verletzten

Ein eigentlich harmloser Streit eskaliert. Die Polizei reagiert mit einem Großaufgebot, Schaulustige versammeln sich. Die Bilanz: drei verletzte Polizisten und zwei Verhaftungen.

Ein Streit zwischen vier Müttern um einen Kinderwagenstellplatz in einem Bremer Bus ist eskaliert.

Laut Polizei wollten die vier Frauen am Samstagabend, jeweils mit einem Kinderwagen, in einen Bus im Bremer Stadtteil Hutching steigen. Sie konnten sich aber nicht einigen, wer welchen Platz im Bus bekommt und es kam zu Streit, bei dem sich das Quartett laut Poliizei bereits "körperlich bedrängte". Daraufhin rief eine der Frauen ihren Ehemann zur Hilfe. Der 27-Jährige kam mit seinem 26-jährigen Bruder zum Bus. Auch die Polizei wurde gerufen und kam gleichzeitig mit den Männern an der Haltestelle an.

Einer der Männer schlägt eine Polizistin

Die Polizisten wollten verhindern, dass die Männer auf die anderen Frauen losgingen. Daraufhin griff der Ehemann aber einen der Polizisten an, sein Bruder verpasste einer Polizistin einen Faustschlag. Die beiden Männer leisteten erheblichen Wiederstand und beleidigten die Einsatzkräfte. Die Polizei schreibt in ihrer Mitteilung, "Hurensöhne" habe noch zu den harmlosesten Beleidigungen gezählt. Rund um die Szene versammelten sich etwa 50 Schaulustige, die Polizei reagierte mit einem Großaufgebot und erteilte Platzverweise.

Am Ende wurden die Polizistin und zwei ihrer Kollegen verletzt, die Brüder wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. dpa/AZ