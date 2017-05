2017-05-26 08:00:09.0

Indonesien Mutmaßliche Hintermänner des Anschlags in Jakarta gefasst

Nach einem Anschlag mit fünf Toten in der indonesischen Hauptstadt Jakarta vermutet die Polizei einen islamistischen Hintergrund. Drei Verdächtige wurde verhaftet.

Nach einem mutmaßlichen Terroranschlag in Indonesiens Hauptstadt Jakarta mit insgesamt fünf Toten hat die Polizei drei Verdächtige verhaftet. Die Männer wurden am Donnerstagabend an verschiedenen Orten im Westen der Insel Java festgenommen, auf der auch Jakarta liegt, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Zugleich durchsuchten die Ermittler ihre Häuser nach Beweismaterial.

Bei dem Anschlag, hinter dem mutmaßlich Islamisten stecken, wurden fünf Menschen getötet

Bei dem Anschlag in der Nähe einer Bushaltestelle waren am Mittwochabend fünf Menschen getötet worden, darunter auch die beiden mutmaßlichen Täter. Die Polizei vermutet, dass die Islamistengruppe Jamaah Ansyar Daulah hinter der Tat steckt, die auch Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat.

ANZEIGE

Indonesien ist immer wieder Ziel terroristischer Angriffe

In Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, gab es in den vergangenen Jahren immer wieder tödliche Anschläge. Im Januar 2016 starben bei einem Angriff in Jakartas Innenstadt acht Menschen. Auf der Urlauberinsel Bali wurden 2002 mehr als 200 Menschen getötet. Der südostasiatische Inselstaat hat mehr als 250 Millionen Einwohner, darunter mehr als 200 Millionen Muslime. dpa