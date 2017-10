2017-10-29 15:34:41.0

Hamburg Mutmaßlicher Kindermörder von Hamburg gefasst

Nach dem Mord an einer Zweijährigen am vergangenen Montag in Hamburg ist der tatverdächtige Vater gefasst. Er wurde in Spanien festgenommen.

Nachdem ein zweijähriges Mädchen in Hamburg vermutlich von ihrem Vater getötet worden ist, befindet sich der Mann weiterhin auf der Flucht. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa