2017-12-28 10:16:00.0

Tirol Nach Felssturz: Vals-Bewohner können einen Notweg nutzen

In Vals in Österreich waren rund 150 Menschen nach einem gewaltigen Felssturz an Heiligabend tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Nun wurde für sie ein Notweg gebaut.

In der Gemeinde Vals war es zu einem massiven Felssturz gekommen. Nun wurde für sie ein Notweg gebaut. Foto: Zeitungsfoto.at/dpa