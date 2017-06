2017-06-26 06:32:00.0

Mallorca Nach Hai-Alarm auf Mallorca: Blauhai gefangen und eingeschläfert

Ungewöhnlicher Hai-Alarm vor der Südwestküste Mallorcas. Am Samstag und Sonntag lösten mehrere Sichtungen unter Badegästen Panik aus. Ein Tier wurde gefangen - und eingeschläfert.

Nach drei Hai-Sichtungen, die am Wochenende vor der Südwestküste von Mallorca Badegäste in Angst und Schrecken versetzten, hat die spanische Küstenwache ein Tier gefangen und eingeschläfert. Der rund eineinhalb Meter lange Blauhai sei am Sonntag kurz nach der dritten Sichtung vor der Küste von Can Pastilla rund zehn Kilometer östlich der Hauptstadt Palma gefangen worden, berichteten Medien unter Berufung auf die Behörden.

Der Hai habe aufgrund einer Verletzung, die von einem am Mund festsitzenden Angelhaken verursacht worden sei, erlöst werden müssen, wurden Meeresbiologen des Palma Aquariums von der Zeitung Diario de Mallorca zitiert. Eine Rettung des Tiers sei aufgrund der Schwere der Verletzungen nicht möglich gewesen, hieß es. Der Hai wurde vor zahlreichen Schaulustigen am Strand von Can Pastilla unweit des Flughafens und des Ballermann» eingeschläfert.

ANZEIGE

Gibt es mehrere Blauhaie vor Mallorca?

Die erste Sichtung hatte sich auf der Urlaubsinsel am Samstag vor dem Strand von Illetes rund zehn Kilometer südwestlich von Palma ereignet. Das Tier sei zur Mittagszeit nah an die Küste und viele Badegäste herangeschwommen, berichteten die Mallorca Zeitung und das Mallorca Magazin. Die Menschen hätten fluchtartig das Wasser verlassen. Das zuständige Rathaus von Calvi« teilte mit, der Hai sei nach fünf Minuten wieder davon geschwommen.

Am Sonntag gab es dann vor dem Nachbar-Strand von Cala Major gegen 9 Uhr morgens einen weiteren Auftritt. Rettungsschwimmer hätten diesmal den Hai schneller gesichtet und alle Badegäste rechtzeitig aus dem Wasser gerufen, hieß es. Wie bereits am Samstag seien erneut Suchtrupps losgeschickt worden, das Tier sei aber wieder nicht gefunden worden. Gegen Mittag wurde der Strand von Cala Major wieder zum Baden freigegeben.

Am Sonntagnachmittag wurde vor Can Pastilla erneut ein Blauhai gesichtet. Diesmal konnte das Tier wenig später entdeckt werden. Doch eine Frage bleibt offen: War es jedes Mal dasselbe Tier? Oder gibt es weitere Blauhaie, die sich in Küstennähe aufhalten? Unter Berufung auf Augenzeugen schrieb das Mallorca Magazin, es habe sich eventuell um zwei verschiedene Tiere gehandelt. Der Hai vom Samstag soll demnach mit zwei bis zweieinhalb Metern Länge größer als der vom Sonntag gewesen sein.

2016 sorgte bereits ein Hai auf Mallorca für Schlagzeilen

Im Mai 2016 hatte sich bereits ein ähnlicher Fall ereignet: Ein Blauhai hatte sich über mehrere Tage hinweg zweimal in den Hafen von Palma verirrt und war orientierungslos im Hafenbecken gekreist. Die Küstenwache trieb ihn daraufhin ins offene Meer zurück. Doch der Hai kam wieder: Im Westen der Inselhauptstadt schwamm das Tier in der Badebucht in Cala Falcó umher. Badegäste hatten umgehend die Polizei informiert, die das etwa zwei Meter lange Tier schließlich töteten.

Der Hai war nicht nur zu einer Gefahr für die Menschheit geworden, sondern zudem auch krank gewesen, hatte damals Debora Morrison vom Palma Aquarium gegenüber der Zeitung Diario de Mallorca erklärt. "Wir hätten den Hai gerne am Leben gehalten", sagte Morrison. "Aber er war so krank, dass der Tod das Beste für ihn war."

Blauhaie sind meist im offenen Meer unterwegs

Im Mittelmeer leben rund 50 Haiarten, Berichte über Angriffe sind äußerst selten. Der Blauhai etwa ist zwar für den Menschen potenziell gefährlich. Attacken auf Badegäste oder Taucher sind jedoch sehr selten, da es sich um eine Hochseehaiart handelt, die nur selten ihren normalen Lebensraum verlässt und in Küstennähe erscheint. AZ, dpa