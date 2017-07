2017-07-19 13:22:40.0

Tirol Nach Kuhattacke: Dieses Video soll Touristen vor Angriffen schützen

Immer wieder greifen Kühe auf der Alm Touristen an. Nun soll ein amüsantes Comicvideo Wanderern den richtigen Umgang mit den Tieren zeigen. Von Philipp Kinne

Saftige Weiden, kleine Wanderwege und grasende Kühe - eigentlich steht das für romantische Bergidylle. Doch für ein deutsches Ehepaar verwandelte sich die malerische Alpenlandschaft vor kurzem in ein wahres Disaster. Wie die österreichische Kleinezeitung berichtet, ist das Ehepaar auf der Turracher Höhe in der Steiermark gewandert, als es plötzlich Opfer einer Kuhattacke wurden. Die Wanderin sei unter die Hufe der Kühe geraten und habe sich schwer verletzt. Die Folge: mehrere Brüche und Schwellungen am Kopf. Grund für das plötzliche Aufschrecken der Tiere sei der Hund des Ehepaars gewesen. Denn besonders Kühe mit Jungtieren werden schnell aggressiv, wenn sie auf Hunde treffen.

Eine Alm ist kein Streichelzoo

Nun hat die Landwirtschaftskammer Tirol gemeinsam mit anderen Organisationen reagiert. Nach dem Motto "Eine Alm ist kein Streichelzoo" sollen Wanderer mit einem Video in Comicform über die Gefahren auf der Alm aufgeklärt werden. Das kurze Video gibt Tipps, wie sich Touristen in der Gegenwart von Almkühen verhalten sollten. Durch das Video sollen künftig kritische Situationen und tödliche Unfälle verhindert werden. AZ