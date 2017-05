2017-05-03 12:18:00.0

Bahnverkehr Nach dem ICE-Unfall in Dortmund entgleiste Wagen geborgen

Nach dem ICE-Unfall in Dortmund kehrt langsam wieder Normalität am Hauptbahnhof ein. Die Wagen sind geborgen, die Suche nach der Ursache dauert an.

Die Deutsche Bahn will den am Montagabend verunglückten ICE im Dortmunder Hauptbahnhof wieder auf die Gleise setzen. Derweil ermittelt die Untersuchungsstelle des Bundes für Eisenbahn-Unfälle die Ursache.