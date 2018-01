2018-01-31 12:03:07.0

RTL II TV-Show "Naked Attraction": Das sind die Kandidaten der zweiten Staffel

Wenigstens weiß man gleich, was man hat: Bei der Dating-Show "Naked Attraction" ziehen Singles auf RTL II sofort blank. Mit dabei: Cathy Lugner. Wer die anderen Kandidaten sind.

Anfang Februar ist es soweit: Auf RTL II startet die nackte Dating-Show "Naked Attraction" in die zweite Staffel. In drei Folgen werden Moderatorin Milka Loff Fernandes und ihre Kandidaten wieder über Hinterteile, mehr oder weniger muskulöse Arme und Beine und, huch, Penisse und Brüste philosophieren. Pro Folge dürfen in "Naked Attraction - Dating Hautnah" jeweils zwei Singles sechs nackte potenzielle Partner in Milchglas-Boxen begutachten. Und wie es sich für das RTL II-Format gehört, bekommen die Singles das Gesicht ihres Dating-Partners erst ganz zum Schluss zu sehen. Mitten drin im nackten Wahnsinn - die Ex von Richard Lugner, Cathy. In welcher Folge sie zu sehen ist und wer die anderen Kandidaten sind:

An diesen Tagen läuft "Naked Attraction" auf RTL II

Folge 1, 5. Februar:

Britta, 26, hat im vergangenen Jahr 30 Kilogramm abgenommen und fühlt sich in ihrem neuen Körper nun so wohl, dass sie sich gleich für die Nackt-Dating-Show "Naked Attraction" entschieden hat. Sie sucht einen "richtigen Kerl" - wie auch immer ein solcher aussehen mag.

Logan, 28, kommt aus den USA und lebt seit sechs Jahren in Berlin. Er studiert historische Linguistik, geht gerne wandern und ist Veganer. Seine Partnerin soll genauso viel Spaß an Fitness haben wie er - und mindestens genauso verrückt sein. Das sagte er dem Sender RTL II im Interview.

Folge 2, 12. Februar:

Andrew, 41, wohnt in der Nähe von München, arbeitet am Flughafen als Luftsicherheitskontrolkraft und ist Vater eines fünfjährigen Sohnes. In seiner Freizeit geht er Fußball oder Billard spielen, wie RTL II mitteilt. Seine neue Liebe soll Freundin, Geliebte und bester Freund in einer Person sein.

Michaela, 46, kommt aus Berlin, lebt aber seit drei Jahren mit ihren zwei Katzen in Köln. Bei Männern achtet sie auf die Optik. Wenn die passt, sollte ihr der Mann auch noch Paroli bieten können und sie so beeindrucken, dass sie zu ihm aufschauen kann.

"Naked Attraction": Wann ist Cathy Lugner dran?

Folge 3, 19. Februar:

Cathy Lugner, 28, ist der Promi in der diesjährigen Staffel. Die Ex von Bau-Mogul Richard Lugner ist seit November 2016 von ihm geschieden. Mittlerweile lebt die gelernte Krankenschwester in Düsseldorf und will bei "Naked Attraction - Dating hautnah" ihr Glück versuchen. Ihr nächster Freund soll deutlich jünger sein, mit alten Männern sei sie durch, sagte sie RTL II.

Robin, 25, wohnt ebenfalls in Düsseldorf, wo er als Friseur und Make-Up-Artist arbeitet. Bei "Naked Attraction" sucht Robin, der regelmäßig als Drag Queen auf der Bühne steht, nach einem neuen Mann an seiner Seite.

Naked Attraction läuft von 5. bis 19. Februar jeweils montags um 22.15 Uhr auf RTL II. (ida)

