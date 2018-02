2018-02-06 18:20:00.0

Staffel 2, Folge 1 "Naked Attraction": Kandidat Logan bereut seine Entscheidung

Bei "Naked Attraction" 2018 dürfen sich Singles ihre Traumfrau oder ihren Traummann nach dem perfekten Körper aussuchen. Dabei machte besonders eine Sache Kandidat Logan "wuschig".

"Naked Attraction" hadert nicht lange, sondern zieht gleich blank: Ein Single darf zwischen sechs nackten Körpern sein Date auswählen. Dabei wird das Gesicht zuletzt gezeigt, denn zuvor sieht der Single Unter- und Oberkörper. Je mehr Haut gezeigt wird, desto schärfer muss der Single selektieren, sodass am Ende nur noch ein Kandidat übrig bleibt - sein Date.

Die 2. Staffel startete am 5. Februar auf RTL 2. In drei Folgen werden Moderatorin Milka Loff Fernandes und ihre Kandidaten wieder über Hinterteile, mehr oder weniger muskulöse Arme und Beine und, ja, auch Penisse und Brüste sprechen.



"Naked Attraction" 2018: Das waren die Kandidaten aus Folge 1

Zunächst durfte sich Britta einen "richtigen Kerl" aussuchen, wie sie sagte. Die 26-Jährige hat einen bemerkenswerten Gewichtsverlust von 30 Kilogramm hinter sich. Nun fühlt sie sich so wohl in ihrem Körper, dass sie sich für die Aussicht auf einen Traummann bei "Naked Attraction" entschieden hat. Am Ende entscheidet sie sich für ein Date mit "lockig-verschmusten" Micha. "Auf dass es fruchtet!" schien fortan das Motto des Abends zu sein.

Das war zu Beginn auch ganz in Logans Sinne. Er ist seit sechs Jahren single und kommt ursprünglich aus den USA. Er studiert historische Linguistik, geht gerne wandern und ist Veganer. Seine Partnerin soll genauso viel Spaß an Fitness haben wie er - und mindestens genauso verrückt sein. Das sagte er dem Sender RTL 2 im Interview. Bei "Naked Attraction" suchte er "ein intelligentes Gesicht", sagte er weiter. Ob er das tatsächlich anhand allem außer dem Gesicht erkennen kann?

Logan trifft bei "Naked Attraction" die falsche Entscheidung

Als er in der zweiten Runde Kandidatin Mary nach Hause schickt und ihr Gesicht sieht, bereut der Student seine Entscheidung sofort. Er habe einen großen Fehler gemacht, sei verliebt in ihr Gesicht. Dagegen kann sein Date mit Kandidatin Samy letztlich nicht ankommen, deren Haare ihn ganz "wuschig" machen: Das Gespräch verlief stockend, die Komplimente blieben holprig. Kurz darauf flehte Logan in die Kamera: "Mary, I'm sorry! Du bist die Richtige!" Ob Mary sich noch einmal melden wird? (AZ)