RTL 2 "Naked Attraction": Neue Staffel mit Prominenten?

"Naked Attraction" kommt zurück. RTL 2 kündigt eine neue Staffel der viel diskutierten Show, in der Nackte verkuppelt werden, an. Laut "Bild" sollen Prominente dabei sein.

Es soll eine zweite Staffel von "Naked Attraction" geben. Das bestätigte eine Sprecherin von RTL 2 am Montag auf Nachfrage. Die Bild-Zeitung hatte zuerst über die neue Staffel der Kuppel-Show berichtet. "Wir freuen uns sehr über den großen Erfolg von "Naked Attraction" und befinden uns derzeit in der Planungsphase für eine zweite Staffel", hieß es vom Sender. "Dafür sind wir auf der Suche nach interessanten und vielseitigen Kandidaten und Kandidatinnen."

"Naked Attraction" bald mit Promis?

Offen ist jedoch noch, wann produziert wird und wann die zweite Staffel ins Fernsehen kommt. Ob es Pläne für eine Prominentenversion von "Naked Attraction" gibt, wie Bild schrieb, ließ der Münchner Privatsender jedoch offen.

Die erste, von Milka Loff Fernandes moderierte Staffel von "Naked Attraction" hatte Marktanteile von bis zu 10,7 Prozent in der von RTL 2 bevorzugten Zuschauerzielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer.

So funktioniert "Naked Attraction"

Das Konzept von "Naked Attraction - Dating hautnah": Ein Single und sechs Kandidaten, die in sechs Boxen stehen und sich schrittweise entblättern. Ihr Gesicht wird erst ganz am Schluss enthüllt. Bis dahin sind nur Po, Schultern oder Becken Anhaltspunkte für den Single, wen er wohl näher kennenlernen möchte und wen er eher uninteressant findet. "In dieser Show kann man sich nicht verstecken", so RTL 2.

Neben nackten Körpern verspricht der Sender auch wissenschaftliche Fakten rund ums Thema Partnerwahl, die den Zuschauern verständlich machen sollen, was hinter sexueller Anziehung steckt. "Naked Attraction - Dating hautnah" soll den Verantwortlichen zufolge eine "ehrliche" und "sympathische" Dating-Show sein. dpa/AZ

"Naked Attraction – Dating hautnah" ist die Adaption eines britischen Erfolgsformats.

