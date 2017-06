2017-06-27 07:33:11.0

Instagram Natascha Ochsenknecht trauert nach tragischem Tod um ihre Nichte

Auf Instagram spricht Natascha Ochsenknecht über die Trauer um ihre Nichte. Die 25-Jährige ist unter tragischen Umständen ums Leben gekommen.

Natascha Ochsenknecht unterhält auf Instagram täglich über 73.000 Abonnenten mit lustigen Posts und bunten Selfies. Doch am Montagabend meldet sie sich mit einer traurigen Nachricht zu Wort: Ihre 25-jährige Nichte Emily ist offenbar unter tragischen Umständen gestorben.

Natascha Ochsenknecht: Nichte stirbt mit 25 Jahren

Natascha Ochsenknecht macht auf Instagram keine genauen Angaben zu der Todesursache. Für sie zählt nur: Ein geliebter Mensch hat die Familie zu früh verlassen. "Unser Herz ist gebrochen (...). Ein tragischer Unfall hat Ihr Leben beendet und wir sind alle unendlich traurig". Auch ihr Profilbild hat Natascha Ochsenknecht geändert. Ein Engel aus weißen Wolken ziert nun das Profil der 52-Jährigen.

Fans der sonst so quirligen Ochsenknecht nehmen in den Kommentaren Anteilnahme: "Ich habe Tränen in den Augen. Es tut mir so leid!" - so und ähnlich klingen die mitfühlenden Worte vieler Nutzer. Ochsenknecht wünscht auch Leidensgenossen viel Kraft: "Allen Menschen, die gerade das gleiche Schicksal durchleben, möchte ich hiermit auch mein Mitgefühl aussprechen", schreibt sie.

Zu den Todesumständen gibt es aktuell nur Spekulationen. AZ