2017-10-31 10:24:00.0

Polit-Serie Netflix beendet "House of Cards" nach Staffel 6

"House of Cards" steht vor dem Aus. Nach Staffel 6 ist Schluss für die preisgekrönte Serie mit Kevin Spacey.

Die Erfolgs-Serie House of Cards wird nach Staffel 6 eingestellt. Das berichten unter anderem das US-Portal Variety und die New York Times. Das Aus für House of Cards stehe schon seit einigen Monaten fest. Mit den Missbrauchsvorwürfen gegen Hauptdarsteller Kevin Spacey, die jetzt bekannt wurden, habe das Ende nichts zu tun.

Spacey hatte sich unter dem Eindruck der Missbrauchsvorwürfe als schwul geoutet. "Ich habe mein ganzes Leben über Männer geliebt und romantische Begegnungen mit ihnen gehabt, und jetzt entscheide ich mich dafür, als schwuler Mann zu leben", schrieb der Oscarpreisträger in der Nacht zu Montag auf Twitter.

Missbrauchsvorwürfe gegen "House of Cards"-Star Kevin Spacey

Vor dem Bekenntnis Kevin Spaceys hatte der Schauspieler Anthony Rapp ("A Beautiful Mind", "Star Trek: Discovery") seinen älteren Branchenkollegen eines sexuellen Übergriffs beschuldigt. Er selbst sei bei den Vorgängen 14 Jahre alt gewesen, Spacey schon 26.

Kevin Spacey habe ihn im Jahr 1986 nach einer Party in seinem New Yorker Apartment auf sein Bett gelegt und sei auf ihn gestiegen, sagte der heute 46-jährige Rapp Buzzfeed News. Er habe sich aus der Umklammerung "herauswinden" können und die Wohnung verlassen.

Auf Twitter antwortete Kevin Spacey, er könne sich an den Vorfall "ehrlich nicht erinnern". "Aber wenn ich mich damals so verhalten habe, wie er es beschreibt, dann schulde ich ihm die aufrichtigste Entschuldigung für etwas, das zutiefst unangemessenes betrunkenes Verhalten gewesen wäre."

«House of Cards»-Star Kevin Spacey hat sich als schwul geoutet. Das Outing hat jedoch auch einen bitteren Beigeschmack. Erst die sexuellen Vorwürfe eines Schauspielkollegen haben ihn zu diesem Schritt bewogen.

Kevin Spacey arbeitet nicht am Set von "House of Cards"

Die US-Webseite "Variety" veröffentlichte ein Statement von Netflix und Media Rights Capital: "Media Rights Capital und Netflix sind zutiefst erschüttert über die Nachrichten bezüglich Kevin Spacey. Als Reaktion auf die Enthüllungen der vergangenen Nacht sind Vertreter unserer Firmen in Baltimore eingetroffen, um sich mit unseren Schauspielern und der Crew zu treffen und um sicherzugehen, dass sie sich weiterhin sicher und unterstützt fühlen. Wie zuvor geplant, arbeitet Kevin Spacey zur Zeit nicht am Set." AZ