  Netflix beendet "House of Cards" nach Staffel 6 - und stoppt aktuelle Produktion  

Der Streamingdienst Netflix hat US-Medien zufolge das Ende der preisgekrönten Dramaserie "House of Cards" angekündigt und die derzeitige Produktion der letzten Staffel vorerst auf Eis gelegt. Die Nachricht vom Aus der Serie um den fiktiven US-Präsidenten Frank Underwood kommt zeitgleich mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Hauptdarsteller Kevin Spacey (58).

Die Entscheidung, die Serie zu beenden, sei allerdings schon vor Monaten gefallen, berichtete die New York Times unter Berufung auf eine Netflix-Sprecherin. Mit Blick auf die sechste Staffel teilte Netflix auf Twitter aber nun mit, dass diese Produktion "bis auf Weiteres" unterbrochen werde, um "die derzeitige Situation zu überprüfen" sowie Sorgen der Besetzung und der Crew anzusprechen.

Production on the final season of House of Cards is suspended until further notice.