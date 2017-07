2017-07-18 11:15:50.0

Zensur Neuer Problem-Bär: China verbannt Winnie Puuh aus den sozialen Netzwerken

Die chinesischen Machthaber haben die Zeichentrickfigur Winnie Puuh in den sozialen Medien zensiert. Wieso der kleine Bär unerwünscht ist. Von Sabrina Schatz

Winnie Puuh ist eigentlich ein friedlicher Zeitgenosse: Er steckt die Tatze in den Honigtopf, streichelt dabei seinen runden Bauch und freut sich des Lebens im Hundert-Morgen-Wald. Doch die weltweit berühmte Zeichentrick-Figur hat in China offenbar ein paar Menschen ziemlich verärgert. Denn die Kommunistische Partei hat alles, was mit dem Bären im roten T-Shirt zu tun hat, aus den sozialen Netzwerken verbannt.

"Armer kleiner Pu. Was hat dieser kleine Honigbär je getan, um andere zu provozieren?", schreibt jemand daraufhin im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo. Die Antwort: Internetnutzer haben den Präsidenten Xi Jinping mit der Figur - bekannt aus Kinderbrüchern von Alan Alexander Milne und darauf basierenden Disney-Filmen - verglichen. Immer wieder kursierten Fotomontagen, in denen die beiden gegenübergestellt wurden.

Die Regierung machte nun kurzen Prozess: Sie löschte nach Medienberichten die Inhalte, die mit dem Bären und seinen Freunden Ferkel, Tigger und dem Esel "I-Aah" zusammenhängen von der Plattform Weibo. Wer nun nach dem chinesischen Namen des "Kleinen Bären Winnie" suche, der komme nicht weit: Error, "illegaler Inhalt" ploppt auf. Zudem seien Winnie-Puuh-Sticker und Animationen aus der Galerie des sozialen Netzwerks WeChat verschwunden.

Erste Fotomontagen tauchten bereits 2013 auf

Eine offizielle Begründung dieser jüngsten Online-Zensur gebe es nicht, berichtet die Financial Times. Doch es ist bekannt, dass die Partei zuletzt immer wieder mit Argusaugen darüber wacht, dass der Präsident und andere Regierungsmitglieder nicht lächerlich dargestellt werden. Der Verbot der Fotomontagen fällt zudem in die Zeit vor dem Parteitag der Kommunistischen Partei, der im Herbst stattfinden soll.

Der Vergleich Xi Jinpings mit Winnie Puuh, ursprünglich "Pu der Bär" genannt, hat bereits 2013 begonnen. Damals tauchten Fotomontagen auf, die den Staatschef mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama bei einem Spaziergang zeigten. Die Internetnutzer stellten ein Bild daneben, auf dem der Bär und sein Freund Tigger in fast identischer Haltung zu sehen sind.

Ein paar Monate später wiederholte sich dies nach einem Treffen des Präsidenten mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe: Die Politiker schüttelten sich auf einem Bild die Hand - ähnlich wie Winnie Puuh und dem stets betrübten Esel "I-Aah."