2016-12-22 16:54:00.0

RTL-Verfilmung Nik Xhelilaj - der neue Winnetou aus der Mucki-Bude

Nik Xhelilaj aus Albanien ist der neue Winnetou. Der muskulöse Schauspieler wird die Mädels begeistern. Aber passt er auch in die Mokassins von Pierre Brice? Von Rupert Huber

Wir wissen nicht, was in den Schluchten des Balkans gelesen wird. Bestimmt nicht die Geschichten von Karl May. Was Nik Xhelilaj (sprich: Schelilai) gerne zugibt: „Ich kannte Winnetou nicht“, was nicht verwundert. Die Karl-May-Romane wie auch die Verfilmungen der 60er Jahre sind halt nun mal deutsches Volksgut wie die Märchen der Brüder Grimm.

Nik Xhelilaj ist der neue Winnetou

Jetzt ist der attraktive Mann aus Albanien Held der dreiteiligen RTL-„Winnetou“-Reihe, die zwischen den Jahren den Zuschauern demonstrieren soll, wie man mit eindimensionalen Schurken klarkommt und die Botschaft von Frieden und Toleranz verkündet.

ANZEIGE

Nik Xhekilaj, in seiner Heimat dank seiner Filme ein Star, kam als Nobody nach Deutschland. Zuvor hatte er als einer von drei Moderatoren 2012 die albanische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest moderiert. Was an uns völlig vorbeigegangen ist.

Sein Glück war die Bewerbung für die Winnetou-Story. Die Produktionsfirma Rat Pack wusste, dass der neue Apachen-Häuptling dem Vergleich mit Pierre Brice standhalten musste. Unverbraucht sollte er sein, das Publikum überraschen.

Also eine Casting-Show. Es sollte, so die Produktionsfirma, ein US-Indianer werden. Vergeblich. Schließlich setzte sich der Albaner Nik Xhelilaj (1,88 Meter groß) durch.

Ihm ist klar, dass ihn selbst ein feiertags sanft gestimmtes Publikum an Pierre Brice messen wird, dem Winnetou aller Herzen. „Ich als Indianer?“, fragte sich Xhelilaj, „das konnte ich mir erst nicht wirklich vorstellen.“ Aber es kommt auf den Zauber an, den eine Figur bei Karl May ausstrahlt. Auch Pierre Brice war kein Karl-May-Experte. Und trotzdem wurde die Rolle des Winnetou zu einer Folie, aus der er ab und zu ausgewickelt wurde, etwa für „Ein Schloss am Wörthersee“.

So gesehen müsste Nik Xhelilaj mit seinem gut geschnittenen Gesicht problemlos eine Schar von Verehrerinnen nach sich ziehen.

Winnetou darf nicht sterben

Am ehesten trifft man den zeitweise in Berlin wohnenden Schauspieler bei Sprachkursen oder in der Mucki-Bude. Wie der im Film oben ohne auf dem Pferd sitzt, müsste manchen Mann neidisch machen.

Dass er bei den Dreharbeiten öfter vom Gaul gefallen ist, stört ihn nicht. Ohne Sattel zu reiten wie die Indianer beherrschte er bald.

Winnetou darf nicht sterben. Auch wenn der halbnackte, muskelbepackte Nik nicht hundertprozentig passt im Vergleich zu Brice mit dessen hübschem, verzierten Anzüglein. Kein Fett, kein Zucker, nur Proteine. Zumindest hat der TV-Winnetou das offenbar vor den Dreharbeiten so gehalten.

Mit seinem Vorgänger verbindet ihn dennoch ein Erbe, ein trauriges. Als Pierre Brice im Jahr 2015 starb, erfuhr er vom Tod des Idols an dem Tag, als er das Casting gewann.

Mehr dazu: Winnetou auf RTL: Wann kommen die neuen Filme im TV?