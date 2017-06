2017-06-09 13:51:47.0

Manchester Noel Gallagher spendet Tantiemen für Terroropfer von Manchester

"Don’t Look Back in Anger" ist ein alter Hit von Oasis. Nach dem Terror von Manchester wurde das Lied zur inoffiziellen Hymne des Gedenkens. Das kommt nun den Betroffenen zugute.

Eigentlich wollte er keine große Sache daraus machen. Doch dank eines britischen Radiosenders kam Noel Gallaghers gute Tat jetzt doch ans Licht: Der frühere Gitarrist und Sänger der Band Oasis spendet die Einnahmen eines seiner größten Hits an die Familien der Terroropfer von Manchester.

"Don’t Look Back in Anger", zu Deutsch "Schau nicht im Zorn zurück", ist nach dem Anschlag vor gut zwei Wochen zu einer Art Anti-Terror-Hymne geworden. Beim Benefizkonzert für die 22 Opfer sang die US-Sängerin Ariana Grande das Lied zusammen mit Coldplay-Frontmann Chris Martin – und mit rund 50.000 Fans im Publikum.

Noel Gallagher, der selbst aus Manchester stammt, scheint so etwas geahnt zu haben. Er versprach den Hinterbliebenen die Tantiemen schon kurz nachdem "Don’t Look Back in Anger" bei den ersten spontanen Mahnwachen für die jungen Opfer gesungen worden war.

Ariana Grande und viele Stars singen für Terroropfer Ariana Grande hatte das Konzert ins Leben gerufen. Bei ihrem Konzert in Manchester am 22. Mai hatte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und 22 Menschen getötet. Foto: Dave Hogan/dpa

AZ/sari