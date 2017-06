2017-06-01 09:39:00.0

Ex-Präsident Obamas kaufen Haus für 8,1 Millionen Dollar

Barack Obama hat für sich und seine Familie einem Medienbericht zufolge eine dauerhafte Bleibe in Washington erstanden - mit viel weißem Marmor und 760 Quadratmetern Wohnfläche.

Acht Schlafzimmer, neun Bäder und viel weißer Marmor auf 760 Quadratmetern Wohnfläche: Nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus hat Barack Obama anscheinend eine dauerhafte Bleibe für sich und seine Familie in Washington erstanden. Die Washington Post berichtet, die Obamas hätten ihr bislang gemietetes Anwesen im gefragten Viertel Kalorama für 8,1 Millionen Dollar gekauft. Das Immobiliengeschäft sei am Mittwoch besiegelt worden.

Neues Haus: Wo Barack Obama mit seiner Familie wohnt

Bislang gehörte der Backsteinbau mit großem Garten dem früheren Sprecher von Ex-Präsident Bill Clinton, Joe Lockhart. Obamas Sprecher Kevin Lewis erklärte der Zeitung zufolge: «Da der Präsident und Frau Obama mindestens zweieinhalb Jahre in Washington bleiben werden, ergibt es Sinn für sie, ein Haus zu kaufen statt weiterhin zur Miete zu wohnen.»

ANZEIGE

Mit der Wahl ihres Anwesens bleiben sich die Obamas, eigentlich in Chicago zu Hause, weitgehend treu. Die Familie des ersten schwarzen US-Präsidenten hätte auch in die superschicken Vororte um Washington ziehen können, wo die Wohnhäuser aussehen wie eine Mischung aus Ranch und Märchenschloss. Stattdessen zogen sie in die Stadt. Weil die jüngere Tochter Sasha erst 2019 die Sidwell Friends Highschool abschließt, kam ein Wegzug aus der Hauptstadt nicht in Frage.

Von Jackie Kennedy bis Melania Trump: First Ladys... Melania Trump ist die aktuelle First Lady der Vereinigten Staaten. Das in Slowenien geborene Model ist seit 2005 mit Donald Trump verheiratet. Foto: Saul Loeb, afp

Entlang der baumbesetzten Straßen Kaloramas sind viele Botschaften angesiedelt, Diplomaten wohnen dort auch privat. In der unmittelbaren Nachbarschaft residieren Ex-Politiker wie Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld - aber auch ganz normale Leute und junge Familien. dpa/AZ

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle haben einen neuen Buchvertrag. Die Verlagsgruppe Penguin Random House will einem Bericht der «Financial Times» zufolge dafür mehr als 65 Millionen US-Dollar zahlen.

Alle Neuigkeiten zu Obamas Nachfolger Donald Trump finden Sie in unserem News-Blog.

Lesen Sie auch:

Barack Obama spielt Golf in Schottland

Auch der Privatmann Barack Obama zieht die Massen an

Ob Trump noch Spaß hat?