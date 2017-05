2017-05-31 07:41:34.0

"Grease"-Star Olivia Newton-John ist wieder an Brustkrebs erkrankt

Olivia Newton-John ist erneut an Brustkrebs erkrankt. Deshalb hat die Sängerin ihre für Juni geplanten Konzerte in den USA und Kanada auf unbestimmte Zeit verschoben.

Olivia Newton-John hat die Diagnose Brustkrebs erhalten - zum zweiten Mal. Die heute 68 Jahre alte Popsängerin hatte in den 90er Jahren schon einmal den Krebs besiegt.

Olivia Newton-John verschiebt Konzerte nach Brustkrebs-Diagnose

Die Rückenschmerzen der 68-Jährigen, die zur Verschiebung ihres Tourneeauftakts geführt hatten, seien auf Brustkrebs zurückzuführen, hieß es nun in einer Mitteilung vom Dienstag auf Olivia Newton-Johns offizieller Facebook-Seite. Demnach haben sich im Kreuzbein Metastasen gebildet.

Die Künstlerin werde sich nun einer Strahlentherapie unterziehen. Außerdem nehme Newton-John auch natürliche Therapien in Anspruch. Die Behandlung soll im Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre in ihrer Wahlheimat Melbourne in Australien stattfinden.

Laut der Facebook-Mitteilung gibt sich die Künstlerin zuversichtlich, bereits Ende des Jahres ihre Shows wiederaufnehmen zu können.

For Immediate Release OLIVIA NEWTON-JOHN POSTPONES JUNE CONCERT DATES May 30, 2017 - Las Vegas, NV — Olivia... Posted by Olivia Newton-John on Dienstag, 30. Mai 2017

Mit "Grease" schaffte Olivia Newton-John den Durchbruch

Die britisch-australische Sängerin Olivia Newton-John ist seit 2008 mit John Easterling, einem australischen Geschäftsmann, verheiratet. Durch das Filmmusical "Grease" (1978) an der Seite von John Travolta wurde sie weltbekannt. Doch schon Jahre, bevor sie in "Grease" mit Pferdeschwanz und Pettycoat Songs wie "You're The One That I Want" trällerte, war Newton-John ein Star. Mit Schmusesongs machte sich die Folk-Sängerin vor allem in den USA einen Namen.

Im vorigen Dezember wirkten sie zusammen an einer Benefizplatte mit. Der Erlös ging unter anderem an das Zentrum für Krebskranke, das Newton-John in Australien unterhält.

Was macht "Grease"-Kollege John Travolta?

John Travolta widmete sich nach "Grease" verstärkt seiner Schauspieler-Karriere statt lediglich seiner Musik. Besonders "Pulp Fiction" mit dem 63-Jährigen in der Hauptrolle feierte weltweiten Erfolg. Zuletzt erregte der Schauspieler Aufsehen, als er sein Flugzeug verschenkte. Er habe seine "geliebte" Boeing 707 einem Luftfahrtmuseum im australischen Albion Park, rund 140 Kilometer südlich von Sydney, vermacht, schrieb der Hobby-Pilot und Schauspieler auf seiner Website. AZ/dpa

