Ritt aus Bayern Opa holt Enkel mit Pferd von Schule ab

Wanderreiter Hans Watzl löst am Montag ein Versprechen ein. Der 62-Jährige aus Abenberg in Mittelfranken holt seinen Enkel mit dem Pferd in Münster von der Schule ab.

Hans Watzl (62) ist mit seinen beiden Islandpferden von Bayern bis nach Westfalen geritten - um seinen Enkel von der Schule abzuholen. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

Dazu war er mit seinen Islandpferden Solfari und Fluga 550 Kilometer von Bayern bis nach Westfalen geritten. Unterwegs war er knapp vier Wochen. An 23 Reittagen hat er pro Tag 17 bis 35 Kilometer hinter sich gebracht. Jeden sechsten Tag gab es eine Pause. "Versprechen muss man halten" "Versprechen muss man halten", auch wenn der siebenjährige Enkel "ein gutes Stück weg" wohne, hatte Watzel zum Auftakt seines Rittes in Richtung Münster gesagt. Der 62-Jährige hatte seine Tour in Wassermungenau, bei Abenberg in Bayern gestartet und war in 23 Reittagen zur Schule seines Enkels geritten, der Overbergschule in Münster/Westfalen. dpa