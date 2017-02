2017-02-01 18:56:00.0

Wien Opernball 2017: Goldie Hawn tanzt mit "Mörtel"

Zum Opernball 2017 hat Richard Lugner einen Hollywood-Star an Land gezogen. Nicht immer hatte der Wiener Bau-Unternehmer so viel Glück mit seinen Begleiterinnen. Von Rupert Huber

Wenn Wien den Walzer linksherum tanzt, ist das eine Sache, die Johann Strauß sicher selig erfreut hätte. Aber schon lange wundert sich das tänzerisch eher konventionell rechtsherum strukturierte Deutschland über einen Bauunternehmer, der sich weibliche Stargäste zu dem legendären Opernball einlädt und selbst dabei ziemlich armselig aussieht: Richard Lugner.

Goldie Hawn kommt zum Opernball 2017 in Wien

Vielleicht muss man Wiener sein, um zu erkennen, dass hinter der Inszenierung möglicherweise ein Werbe-Gag steckt. Eitelkeit – und das ohne Ende – kann man bestimmt vermuten. Jedenfalls hat sich der „Mörtel“ genannte Zampano – alles andere als ein Adonis – diesmal nach eher dürftigen Jahren einen echten Hollywoodstar geangelt. Es ist die amerikanische Schauspielerin Goldie Hawn, inzwischen 71 Jahre alt. Als junge Freundin des von Walter Matthau gespielten Zahnarztes hatte sie für den Film „Die Kaktusblüte“ einst den Oscar für die beste Nebenrolle gewonnen. Und war auch immer bereit für eine Parodie ihrer selbst, wie in „Club der Teufelinnen“, wo sie mit unglaublich prallen Lippen antanzte.

Erster Gedanke, der bei Lugners Damenwahl kommt: Hat die es nötig, mehr oder minder gelangweilt von der Balkonloge herunter auf das Parkett zu blicken, um dem Jungherren- und Jungdamen-Komitee am 23. Februar beim Debütanten-Einmarsch zu applaudieren? Die Ehefrau des Schauspielers Kurt Russell müsste schon aufgrund ihrer Filme finanziell ausgesorgt haben. Aber Wien, sehr geehrte, gnädige Frau, nimmt frau halt gerne mit. Zumal sich der Konversations-Aufwand in Grenzen hält.

Nachdem das Fernsehen den Steinchenbauer Lugner im vergangenen Jahr schon alt aussehen ließ, ist Goldie Hawn auf jeden Fall ein Hingucker.

Mörtel Lugner und seine Mädels Elisabetta Canalis, Ex-Freundin von George Clooney, schmückte den Wiener Opernball 2015. Nicht nur dass. Uuups ... Foto: Jörg Carstensen (dpa)

Ob die Amerikanerin sich das alte Europa aus der Loge wie aus der Nähe antut, wissen wir nicht. 2016 ließ sich Brooke Shields, ein vergessener Teenie-Star, überreden, neben Lugner Platz zu nehmen. Es lief nicht gut für den Bauunternehmer bei den Bällen der letzten Jahre. Der Mann, der seit Ende November von seiner um 57 Jahre jüngeren, deutschen Frau Cathy geschieden ist, hatte wenig Glück, als er Paris Hilton und Kim Kardashian als seine Ehrengäste einlud.

Lugner lädt seit 25 Jahren Stars zum Opernball ein

Was bleibt, ist die Tatsache, dass der nicht mehr so gesunde 84-jährige Baulöwe seine immer jüngeren Ehefrauen hinter den eingeladenen Damen die Treppe in die Staatsoper hochstöckeln ließ. Wie die sich wohlgefühlt haben? Seit rund 25 Jahren bezahlt Lugner Stars und Sternchen, um mit ihnen Arm in Arm auf dem roten Teppich zu Österreichs berühmtesten Ball zu schreiten. Was er für die Gunst löhnt, verrät er nicht. Doch für den wahren Wiener Walzerfan gibt es Hoffnung: Ein neuer Lugner ist nicht in Sicht. Aber wer kennt schon Wien und seine Vetterles-Wirtschaft?