2016-12-27 07:20:22.0

USA Paar stirbt nach 63 Jahren Ehe

Als ihre Vater ins Krankenhaus kam, dachte Sheryl Winstead nicht, dass sie beide Eltern verlieren würde. Doch ihre Mutter starb an einem gebrochenen Herzen.

Es ist wohl eine der romantischsten Geschichten, die man sich vorstellen kann: In den frühen 1950er Jahren hatten Trent und Dolores begonnen, miteinander auszugehen. Dann zog Trent Winstead in den Korea-Krieg. Er schrieb Briefe von Übersee, später machte er ihr einen Heiratsantrag, während sie Zähne putzte - er wollte einfach nicht länger warten. Gut 60 Jahre blieben Dolores und Trent Seite an Seite. Anfang Dezember nahm die märchenhafte Geschichte ein Ende. Das berichtet die "Washington Post".

Das Paar aus Nashville hatte inzwischen zwei Kinder, drei Enkel und acht Urenkel. Bald wären Dolores und Trent Winstead 64 Jahre verheiratet gewesen. Nachdem sie in Rente gegangen waren, sahen sie jeden Abend die Spätnachrichten, gingen jeden Sonntag in die Kirche, tanzten auf Hochzeiten. "Es klingt so einfach, aber es war so süß", sagte ihre Tochter, Sheryl Winstead, in einem Interview mit der "Washington Post".

Dolores erleidet Hirnblutungen

Doch Trent war ein dickköpfiger Veteran, der nie zum Arzt gehen wollte. Erst, als er wegen Übelkeit tagelang nichts mehr essen konnte, ließ sich der 88-Jährige von seiner Tochter dazu überreden, ins Krankenhaus zu gehen. Er kam in die Notaufnahme, doch zu diesem Zeitpunkt versagten seine Nieren bereits. Er brauchte eine Dialyse, kam in die Intensivstation. Die Dialyse schwächte sein Herz. Auch, wenn die Kinder die Informationen zurückhielten - Dolores wusste, dass Trents Zustand sich immer weiter verschlechterte.

Als Dolores Winstead am Bett ihres Ehemanns stand uns seine Hand hielt, sagte die 83-Jährige zu ihrer Tochter: "Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde." Dolores war für ihr Alter ziemlich fit. Anfangs ging es ihr noch gut, als sie an Trents Bett wachte. Doch nach knapp zwei Tagen klagte sie über Kopfschmerzen, begann sich zu übergeben. Erst, als Sheryl sie an Trents Bett fand und nicht wecken konnte, merkten die Ärzte, dass Dolores eine Hirnblutung erlitten hatte.

Trent stirbt "an gebrochenem Herzen"

Der Versuch, Trent zu erklären, was passiert war, scheiterte - niemand verstand es so richtig. Selbst der Cardiologe hatte Tränen in den Augen, als er Dolores sah. Noch am Tag zuvor hatte er mit ihr geredet. Als Trent an ihr Bett durfte, weinte er. "Ich weiß nicht, mit wem ich noch auf dem Sofa sitzen und die Nachrichten schauen soll", sagte er. Weil der Zustand beider immer schlechter wurde, machte das Krankenhaus eine Ausnahme und legte beide in ein Zimmer.

Fünf Wochen vor ihrem 64. Hochzeitstag starb Dolores. "Du musst ihr einen rosa Sarg besorgen, und ein rosa Kleid, denn das ist, was sie wollte", sagte Trent Sheryl. Sie und ihr Bruder Eddie mussten ihrem Vater beim Sterben zusehen - nur Stunden nach Dolores' Tod starb auch er, wie die Zeitung berichtet. "Ich hatte damals nicht so darüber nachgedacht", sagt Sheryl Winstead heute. Doch "er starb wortwörtlich an einem gebrochenen Herzen".

Dolores und Trent Winstead wurden gemeinsam am 16. Dezember beerdigt. Ihre Familie wählte das Lied "Love Remains" von Hillary Scott, um Abschied zu nehmen. In einem rosa und in einem blauen Sarg wurden die beiden Seite an Seite gelegt. sh