2017-07-18 13:05:00.0

Besser frisch Panda-Dame vergreift sich am Deko-Bambus

Zwei Panda-Bären sorgen in Berlin für Publikumsandrang. Am Wochenende kamen 30 000 Besucher in den Zoo.

Zu ihrem vierten Geburtstag bekam Panda-Dame Meng Meng im Berliner Zoo eine rosafarbene Eistorte. Foto: Frederic Schweizer (dpa)