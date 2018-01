  Panne bei "Vanity Fair": Reese Witherspoon hat auf Foto drei Beine  

"Gut, alle wissen es jetzt, ich habe drei Beine" - mit dieser Twitter-Botschaft hat US-Schauspielerin Reese Witherspoon auf die große Belustigung über das neue Titelfoto des Magazins Vanity Fair reagiert. Wegen einer Panne bei der digitalen Nachbearbeitung des Fotos lugen unter Witherspoons Kleid drei Beine hervor. Auf einem anderen Foto aus derselben Serie hat Starmoderatorin Oprah Winfrey drei Hände.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. ( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY