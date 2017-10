2017-10-19 16:26:56.0

Eislingen Partei bestätigt: FDP-Politikerin unter Toten in Tiefgarage

In einem Auto in Eislingen liegen drei Tote. Die Ermittler sprechen von einer Gewalttat. Hintergrund war wohl ein Beziehungsstreit.

Polizisten sichern Spuren in und vor einer Tiefgarage in Eislingen, in der drei Leichen in einem Auto gefunden wurden.

Die in einer Tiefgarage in Eislingen (Kreis Göppingen) gefundene tote Frau ist eine stadtbekannte FDP-Politikerin. Der Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Göppingen, Armin Mathias Koch, bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. "Wir sind alle noch geschockt, sie war ein geschätztes Mitglied bei uns", sagte Koch.

Nach dem Fund von Leichen am Donnerstag in einem Auto in der Tiefgarage am Bahnhof von Eislingen geht die Polizei laut eigenen Angaben von einer Beziehungstat aus. Bei den Toten handele es sich um ein Ehepaar von jeweils 56 Jahren sowie um einen 26-jährigen Mann. Er war Medienberichten zufolge in einer Beziehung mit der Politikerin.

ANZEIGE

Nach Informationen der "Südwest Presse" hatte der Ehemann seine Frau, die sich von ihm wegen des 30 Jahre jüngeren Mannes getrennt haben soll, schon seit längerer Zeit verfolgt und bedroht. Mehrfach soll er gegen Auflagen verstoßen haben, sich von der Frau fernzuhalten.

In einem Auto in Eislingen liegen drei Tote. Die Ermittler sprechen von massiver Gewalt. Die Hintergründe sind noch ungeklärt. Nun müssen die Polizisten die Puzzleteile zusammensetzen.

Die Polizei hatte erklärt, dass man von der Möglichkeit eines sogenannten erweiterten Suizids ausgehe. Davon sprechen Ermittler, wenn ein Mensch sich tötet, zuvor aber noch andere Menschen umbringt. Die drei Leichen waren von einer Passantin in einem geparkten Auto entdeckt worden. dpa