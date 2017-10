2017-10-02 20:18:00.0

ARD Peter Kraus bricht sich bei ARD-Show die Schulter

Peter Kraus hat sich am Samstag in "Spiel für dein Land" bei einem Spiel die Schulter gebrochen. Der 78-Jährige muss nun operiert werden. Nun steht die ARD-Sendung in der Kritik.

In der ARD-Show "Spiel für dein Land" traten am Samstagabend Prominente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander an. Mit dabei war auch Sänger Peter Kraus - und ihn hat es offenbar übel erwischt. Während eines Spiels wurde er verletzt: Wie die Bild berichtet, brach der 78-Jährige sich offenbar die Schulter.

Peter Kraus bricht sich die Schulter: Wie kam es dazu?

In einem Spiel galt es, von oben herabfallende Sterne aufzufangen. Dabei trat Kraus gegen "Tatort"-Schauspieler Axel Prahl und Sport-Kommentator Marcel Reif an. Mit vollem Körpereinsatz warfen sich alle drei Männer auf die Matte, um einen Stern zu fangen. Dabei kollidierte zunächst Prahl mit Kraus' Schulter, bevor Reif schließlich auf Kraus fiel. Vor Schmerzen verzog Kraus daraufhin das Gesicht und fasste sich an die Schulter, brach jedoch erst auf ärztliches Anraten hin ab und verließ die Show.

Gegenüber der Bild sagte Kraus am Sonntag: "Leider hat es meine rechte Schulter erwischt, ich muss operiert werden. Ich war die ganze Nacht in der Klinik, habe Schmerzmittel bekommen." Die Schuld gibt er seinen beiden Konkurrenten aus der Show jedoch nicht: "Der Unfalls war einfach ein unglücklicher Zufall. Wenn wir in so einer Live-Sendung auftreten, dann geben wir dem Affen natürlich Zucker. Aber es wäre besser gewesen, wenn ich auf Axel gesprungen wäre statt umgekehrt. Der Axel hat ja doch ein ganz schönes Gewicht, ich bin viel leichter."

Peter Kraus und Marcel Reif zu alt für das Spiel?

Marcel Reif übt nun auch Kritik an der ARD-Show "Spiel für dein Land": "Das war so ein kindisches Spiel, was mit uns älteren Herrschaften in so einer Show eigentlich nichts zu suchen hatte."

Fußballreporter Marcel Reif zählt zu den erfolgreichsten Sportkommentatoren in Deutschland. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zum Beispiel darf er sich Reporter des Jahres nennen und bester Fernsehkommentator. Er erhielt den Bayerischen Fernsehpreis, den Deutschen Fernsehpreis und schließlich dem Grimme-Preis.

Er wurde am 27. November 1949 als Marc Nathan Reif in Wałbrzych (Waldenburg), in Polen geboren.

In Heidelberg machte er sein Abitur und studierte Politikwissenschaft, Amerikanistik und Publizistik.

Marcel Reif spricht vier Sprachen fließend. Er fing 1972 als freier Mitarbeiter im Ressort Politik für die "heute"-Nachrichten und das "heute Journal“ beim ZDF an.

In den Jahren 1981 bis 1983 arbeitete er als Korrespondent im ZDF-Büro in London und wechselte 1984 in die Sportredaktion.

1986 gab er sein Debüt als Fußballkommentator. Nach 22 Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wechselte Reif 1994 zu RTL und wurde dort Chef-Kommentator.

Legendär ist der Torfall in Madrid am 1. April 1998. Das Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund kommentierte er gemeinsam mit Günther Jauch. Vor Spielbeginn fiel das Tor um. Die Unterhaltung der beiden wurde legendär. Besonders berühmt ist sein Zitat...

...das in die Annalen des Fußballs und des Sportjournalismus einging: "Noch nie hätte einem Spiel ein Tor so gut getan wie heute." Reif und Jauch bekamen für ihre Improvisation den Bayerischen Fernsehpreis.

1996 bis 1997 war Reif Sportchef bei RTL. Nachdem RTL 1999 die Übertragungsrechte an der Champions League verloren hatte, wechselte er zu Premiere.

Seit 1999 arbeitet er als Chef-Kommentator beim Münchner Abo-Sender Premiere, der heute Sky heißt.

Mit ein wenig mehr Bedenkzeit, so sagte er gegenüber der Bild weiter, hätte er sich gegen eine Teilnahme an der ARD-Show entschieden. "Es war Blödsinn. Das muss man ganz klar so sagen."

Lieber PETER KRAUS, da hast Du also tatsächlich noch eine halbe Stunde mit gebrochener Schulter mit uns in der Sendung... Posted by Axel Prahl on Montag, 2. Oktober 2017

Axel Prahl wünscht Peter Kraus hingegen auf Facebook gute Besserung und entschuldigt sich für die Verletzung: "Lieber Peter Kraus, da hast Du also tatsächlich noch eine halbe Stunde mit gebrochener Schulter mit uns in der Sendung gesessen. Wahnsinn!" AZ

