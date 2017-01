2017-01-12 08:17:51.0

Nach Trennung Pietro Lombardi live im Fernsehen: "Lasst Sarah in Ruhe"

Pietro Lombardi hat sich von seiner Frau Sarah getrennt. Ende Oktober war das. Nun äußerte er sich live im Fernsehen über seine Ex - und machte eine klare Ansage.

Pietro Lombardi hat am Mittwochabend bei "Stern TV" live über die Trennung von seiner Noch-Ehefrau Sarah gesprochen. Und mit seinem Auftritt wohl viele Zuschauer überrascht.

Pietro Lombardi bei "Stern TV" über seine Trennung von Sarah

Das ehemalige Sängerpaar - beide wurden dank "Deutschland sucht den Superstar" bekannt - hatte seine Trennung im Oktober bekanntgegeben, seitdem waren die Schlagzeilen nicht abgerissen. Anfang November kam es zu einem Polizeieinsatz in der gemeinsamen Wohnung, wenig später tauchte im Netz ein ominöses Video auf, in dem Pietro Sarah beschimpft. Vor allem Sarah bekam schnell die Schattenseiten eines öffentlich zur Schau getragenen Familienlebens zu spüren: Wütende Fans beschimpften sie auf Facebook und bekannten sich zum "Team Pietro". Sie sei eine schlechte Ehefrau, hinterhältig und verlogen, hieß es in den Kommentaren.

Pietro Lombardi hat nun, weitere Wochen voller Schlagzeilen später, genug von alledem. Bei "Stern TV" verlor er kein schlechtes Wort über Sarah, die mittlerweile wieder mit ihrem Ex-Freund liiert sein soll. Mit ihm soll die Sängerin ihrem Ehemann auch fremdgegangen sein, wie eindeutige Fotos vermuten ließen. Darüber sagte Pietro Lombardi am Mittwochabend: "Ich hätte mein Leben darauf verwettet, dass die Bilder nicht echt sind. Als ich es wusste, wusste ich, dass ich nie wieder glücklich sein könnte mit dieser Frau. Es war genau die richtige Entscheidung mich von ihr zu trennen."

"Jeder Mensch macht Fehler", sagt Pietro Lombardi

Ob er Mitleid mit Sarah habe? Nach all den öffentlichen Hasskommentaren? All den Beschuldigungen? "Ich glaube irgendwann ist gut, man sollte damit aufhören. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, auch Sarah. Jeder Mensch macht Fehler. Für mich ist wichtig, dass Alessio eine gute Mama hat. Das hat er mit Sarah. Und das ist wichtig." Pietro Lombardi ging sogar noch einen Schritt weiter. Er sagte: "An alle: Lasst sie in Ruhe." AZ

Von Brangelina bis Lombardis: Die Promi-Trennungen... Ein Foto aus besseren Tagen: Angelina Jolie und Brad Pitt 2011 in Cannes. Nach zwölf Jahren Ehe haben sich die Schauspieler getrennt - unter großem Medieninteresse. Foto: Ian Langsdon (dpa)

