2017-02-14 11:34:00.0

Mannheim Pinguin aus Gehege gestohlen - Die Suche dauert an

Unbekannte haben in Mannheim einen Pinguin aus einem Tierpark gestohlen. Wie sie das angestellt haben, ist unklar. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. Und dem vermissten Tier.

Unbekannte haben einen Pinguin aus einem Gehege im Luisenpark in Mannheim gestohlen. Bei einer Zählung der etwa 20 Pinguine merkten Mitarbeiter des Zoos am Samstag, dass ein Tier fehlte. Für den Humboldt-Pinguin ist die Nachricht aber nicht so witzig, wie sie vielleicht klingen mag. «Wer glaubt, er könne den Vogel als Haustier halten, ist jenseits von Gut und Böse», sagte eine Sprecherin der Anlage am Montag. Der etwa fünf Kilogramm schwere und 50 bis 60 Zentimeter große Humboldt-Pinguin habe ohne besondere Lebensbedingungen wie etwa spezielle Nahrung keine Überlebenschance.

«Die Untersuchung des Geländes hat ergeben, dass der Vogel nicht weggelaufen oder von einem Raubtier verschleppt worden sein kann», sagte die Sprecherin. In einem anderen Fall sei einst eine Landschildkröte aus dem Luisenpark gestohlen worden, das Tier sei aber später wohlbehalten gefunden worden. Auch aus der Stuttgarter Wilhelma wurde vor einigen Jahren ein Pinguin gestohlen und blieb verschwunden.

ANZEIGE

Polizei sucht nach den Pinguin-Dieben

Die Polizei in Mannheim bestätigte Ermittlungen wegen des Diebstahls. Da das Leben des Tieres gefährdet sei, werte man den Fall nicht als Dumme-Jungen-Streich. «Wir hoffen, dass bei dem Täter die Einsicht siegt und er den Pinguin schnell zurückgibt», sagte ein Sprecher. Auch am Dienstag dauerte die Suche an, wie ein Sprecher sagte: «Die Kollegen sind noch einmal im Luisenpark und prüfen alles.» Vom Täter fehlt jede Spur. «Wir haben leider keine Hinweise erhalten», sagte der Polizeisprecher am Dienstagmorgen. «Wir hoffen immer noch auf die Vernunft des Täters - dass er zum Beispiel das Tier irgendwo ablegt und es gefunden wird.»

Gestohlener Pinguin könnte in einen Fluss geworfen werden

Der Pinguin trägt eine Flügelmarke mit der Nummer 53 und einen implantierten Erkennungs-Chip. Durch den ist es den Dieben auch nicht möglich, das Tier zu verkaufen. Die Polizei schloss auch nicht aus, dass der Täter den Pinguin in die nahen Flüsse Rhein oder Neckar werfen könnte. «Unsere Streifen prüfen solche Möglichkeiten.»

Humboldt-Pinguine gehören zur Familie der Brillenpinguine - charakteristisch für sie ist neben der auffälligen «Gesichtsmaske» ein schwarzes Federband unterhalb der Kehle. cgal/dpa