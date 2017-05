2017-05-31 10:25:20.0

Schwägerin von Prinz William Pippa Middleton: Flitterwochen mit Schaulustigen

Pippa Middleton und James Matthews, ihr frisch angetrauter Ehemann, haben während ihrer Flitterwochen die australische Metropole Sydney besucht - unter Beobachtung.

Pippa Middleton, die Schwester der britischen Herzogin Kate, und ihr Mann flanierten am Mittwoch in Sydney Hand in Hand in der Nähe des berühmten Opernhauses der Stadt, wie bei dem Fernsehsender Channel Seven zu sehen war. Später unternahmen sie eine Hafenrundfahrt.

Pippa Middleton und James Matthews in den Flitterwochen

Das Paar, dessen Hochzeit vor rund eineinhalb Wochen weltweit für Schlagzeilen sorgte, machte sich nichts daraus, dass es bei seinem Trip beobachtet wurde. Middleton, die ein knielanges weißes Kleid mit schwarzen Streifen trug, und ihr Mann winkten den Schaulustigen freundlich zu.

"Sie haben sehr verliebt ausgesehen und haben sich die ganze Zeit verliebte Blicke zugeworfen, selbst wenn sie gerade mit Freunden gesprochen haben", sagte einer der Schaulustigen dem Nachrichtenportal news.com.au.

In den Tag war das Paar laut australischen Medien mit einem langen Lauf bei Sonnenaufgang gestartet, der sie auch über die berühmte Harbour Bridge führte. Zuvor soll es seine Flitterwochen auf einer luxuriösen Südseeinsel begonnen haben.

Pippa Middletons Hochzeit in Englefield

Die 33-jährige Pippa Middleton, die eigentlich Philippa Charlotte heißt, und der 41-jährige Hedgefonds-Manager Matthews hatten am 20. Mai in dem englischen Ort Englefield westlich von London geheiratet. Sechs Jahre zuvor war Pippa schlagartig berühmt geworden, als sie in einem figurbetonten weißen Kleid ihre ältere Schwester Kate vor den Traualtar geleitete, wo diese dem britischen Prinzen William das Jawort gab.

Pippa Middletons Hochzeit hat den Berichten zufolge knapp 350.000 Euro gekostet. afp/AZ

