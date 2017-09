2017-09-28 07:24:00.0

Hugh Hefner "Playboy"-Gründer Hugh Hefner ist tot

Hugh Hefner war als "Playboy"-Gründer der Pionier der Mainstream-Erotikpresse. Nun ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.

Playboy-Gründer Hugh Hefner ist tot. Hefner sei im Alter von 91 Jahren gestorben, gab das US-Männermagazin in der Nacht zum Donnerstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter bekannt. Der Pionier der Mainstream-Erotikpresse lebte auch selbst die sexuelle Freizügigkeit aus.

In seiner "Playboy Mansion" in Los Angeles feierte er ausschweifende Sex-Partys, stets zeigte er sich in Begleitung junger Frauen. Legendär ist sein roter Samt-Bademantel, in dem er häufig für Fotos posierte.

Die Twitter-Mitteilung enthielt ein Foto von Hefner und den Satz: "Das Leben ist zu kurz, um den Traum von jemand anderem zu leben."

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28. September 2017

Hugh Hefner ist tot: Vor 60 Jahren hatte er den Playboy gegründet

Hefner hatte vor mehr als 60 Jahren den Playboy gegründet. In seiner Jugend und auch später als Soldat zeichnete Hefner Cartoons. Nach Kunsthochschule und Universität arbeitete er in seiner Heimatstadt Chicago als Werbetexter, erkannte aber bald den Markt für Männermagazine. Und so klebte er mit 8000 Dollar Startkapital am heimischen Küchentisch den ersten Playboy zusammen - in dem er ein Starlet namens Marilyn Monroe auf den Titel hob.

Mit mehr als 50.000 verkauften Exemplaren übertraf der Erstling alle Erwartungen. Auf mehr als eine Million stieg die Auflage in den folgenden Jahren. Der Erfolg resultierte auch daraus, dass Hefner es nicht bei den Pin-ups beließ. Er erschaffte ein Magazin für den anspruchsvollen Junggesellen, der gern auch Artikel über Literatur und Politik liest.

Hugh Hefner und die Frauen: Das war der... Playboy-Gründer Hugh Hefner ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Sein Leben war wohl der Traum vieler Männer. Foto: Daniel Deme, dpa

Hugh Hefner wird auch als Aufklärer gesehen

Anfang der 70er Jahre war "Hef" auf dem Zenit: Zu seinem weltweiten Imperium gehörten fast zwei dutzend Playboy-Clubs sowie Platten-, TV- und Filmfirmen. In seiner "Playboy Mansion" in Los Angeles veranstaltete er Swingerpartys für die Schönen und Reichen. In den 80er Jahren geriet Hefner dann aber ins Straucheln. Sein Konzern rutschte in die roten Zahlen, er übergab das geschäftliche Kommando an seine Tochter Christie.

Doch unabhängig von der Entwicklung der Geschäfte - in der öffentlichen Wahrnehmung stand Hefner vor allem für eine Lebensweise. Sein Biograph Steven Watts sieht in ihm einen Aufklärer: "Er hat traditionelle Institutionen wie Ehe, Familie und Religion in Frage gestellt, weil er sie als Hindernis und nicht als Hilfe für das persönliche Glück empfunden hat."

Das Magazin mit Ablegern in zahlreichen Ländern setzt bis heute auf eine Mischung aus Erotikfotos und Berichten über Mode, Kultur und Politik. Immer wieder lassen sich prominente Frauen nackt für den Playboy ablichten. afp, AZ