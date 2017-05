2017-05-21 17:10:58.0

Nordrhein-Westfalen Polizei rettet Entenküken von der Autobahn

Ohne ihre Mutter waren vier Entenküken bei Bochum auf der Autobahn unterwegs. Dann rückte die Polizei an.

Ohne ihre verschwundene Mutter haben vier Entenküken den Weg ins Tierheim angetreten - geborgen allerdings in einem "Tiertransport der Extraklasse", wie die Polizei am Sonntag berichtete: in der Uniformmütze eines Beamten nämlich.

Die Polizisten waren ausgerückt, nachdem Autofahrer eine Entenfamilie auf der Autobahn 40 bei Bochum gemeldet hatten. Sie nahmen die Tiere in ihre Obhut, um riskante Bremsmanöver der Autofahrer zu vermeiden und die Tiere aus der Gefahrenzone zu holen, wie die Polizei in Dortmund am Sonntag mitteilte.

Von der Mutter fehlte jede Spur. Die Küken sollen nun in einer Tieraufzuchtstation aufwachsen. dpa/afp/AZ