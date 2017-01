2017-01-06 17:40:00.0

IBES 2017 Porträts: RTL bestätigt Kandidaten im Dschungelcamp

Am 13. Januar startet das Dschungelcamp 2017. RTL hat am Freitag, eine Woche vor Beginn der Show, die zwölf Kandidaten offiziell bestätigt. Wer dieses Mal mit dabei ist.

Wer zieht ins Dschungelcamp 2017? RTL schwieg lange, am Freitag, eine Woche vor Beginn von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, bestätigte der Sender die zwölf Kandidaten.

Dschungelcamp 2017: Die Kandidaten im Porträt

Markus Majowski (52): Der Schauspieler spielte unter anderem bei der Sat.1-Comedy "Die Dreisten Drei – Die Comedy-WG" und dem Kinofilm "7 Zwerge – Männer allein im Wald" mit.

Nicole Mieth (26): Die Schauspielerin wurde mit der Rolle der Kim Wolf in der ARD-Serie "Verbotene Liebe" bekannt.

Kader Loth (44): Nastassja Kinski hatte kurzfristig abgesagt. Als Ersatz wird TV-Sternchen Kader Loth, die unter anderem durch "Big Brother" bekannt wurde, im Dschungelcamp 2017 zu sehen sein.

Hanka Rackwitz (47): Nahm 2000 an der zweiten Staffel "Big Brother" teil. Später war die Immobilienmaklerin in der Vox-Sendung "mieten, kaufen, wohnen" zu sehen.

Alexander Keen (33): Der ehemalige "Mister Hessen" dürfte vielen noch von der vergangenen Staffel "Germany's Next Topmodel" im Gedächtnis sein. Als Freund der späteren Siegerin Kim Hnizdo sammelte der selbstverliebte "Honey" allerdings nicht gerade Beliebtheitspunkte bei den Zuschauern.

Marc Terenzi (38): War Teil der bis 2004 bestehenden Boyband Natural und bis 2010 mit Sarah Connor verheiratet. Gemeinsam mit der Sängerin war er in der Dokusoap "Sarah & Marc in Love" zu sehen. Aus der inzwischen geschiedenen Ehe hat er zwei Kinder: Sohn Tyler und Tochter Summer. Zuletzt war Terenzi als Stripper mit der Gruppe "The Sixx Paxx" unterwegs.

Florian Wess (36): Ist vor allem Zuschauern von Reality-TV-Sendungen bekannt. "Frauentausch", "Das perfekte Promi-Dinner", und die 11. Staffel von "Big Brother" waren einige seiner bisherigen Fernseh-Stationen.

Gina-Lisa Lohfink (30): Schied bei "Germany's Next Topmodel" 2008 zwar bereits als Zwölfte aus, schaffte es damit aber zu anhaltender Bekanntheit. War seither in zahlreichen Werbespots, TV-Sendungen und Reality-Formaten zu sehen. In einem Prozess, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte, wurde das Model im August wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt. Die 29-Jährige hatte behauptet, im Juni 2012 von zwei Männern vergewaltigt worden zu sein. Gegen das Urteil geht sie in Revision.

Thomas Häßler (50): Holte 1990 bei der Fußball-WM in Italien mit Deutschland den Titel. Sechs Jahre später wurde "Icke" auch noch Europameister. Insgesamt bestritt er 101 Länderspiele. Kickte unter anderem für den 1. FC Köln, Juventus Turin, den AS Rom, Karlsruher SC und 1860 München.

Jens Büchner (47): Wurde mit der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt. Büchner wanderte 2010 nach Mallorca aus. Seitdem wird er regelmäßig mit der Kamera für das Vox-Format begleitet. Verdient sein Geld inzwischen unter anderem als "Party-Sänger".

Sarah Joelle Jahnel (27): Wurde 2013 mit ihrer Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Posierte anschließend als erste DSDS-Kandidatin nackt für den Playboy. Machte immer wieder mit kleineren "Skandalen" Schlagzeilen. Zuletzt war sie bei der RTL-Nackt-Kuppelshow "Adam sucht Eva" zu sehen.

Franziska Menke (56): War als "Fräulein Menke" ein Gesicht der "Neuen Deutsche Welle". Ihr größter Hit, "Hohe Berge", schaffte es 1982 auf Platz 10 der deutschen Charts. Im Sommer brachte sie die Single "Das Leben ist ein Ponyhof" heraus. drs

Mehr zum Dschungelcamp 2017

Hintergrund: Dschungelcamp 2017: Alle Infos zu Kandidaten, Start-Datum und Regeln

News-Blog: Alle aktuellen News zu Kandidaten und Sendung

Chronologie: Gewinner und Kandidaten der bisherigen Dschungelcamp-Staffeln

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' auch im Special bei RTL.de.