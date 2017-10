2017-10-08 19:50:24.0

Tatort-Kritik Pressestimmen zum München-Tatort: "Dieser 'Tatort' tritt nicht in die Ironiefalle"

Batic und Leitmayr ermitteln heute im "Tatort" aus München in "Hardcore" im Pornogewerbe. Kritiker finden das Ergebnis größtenteils gut. Die Pressestimmen.

"Ich bin eine Pornodarstellerin" - dieser Satz fällt selten. Denn viele in der Branche halten ihren Beruf geheim, sogar vor der eigenen Familie. Der "Tatort" aus München blickt heute in die Welt von Prostituierten. In "Hardcore" müssen die TV-Kommissare Batic und Leitmayr den Tod einer jungen Frau klären. Die Pressestimmen im Überblick:

TV-Kritik zu "Hardcore": Pressestimmen zum Tatort aus München

Für einen "Tatort" bietet "Hardcore" tatsächlich sehr viel Sex und derbe Dialoge - wem das am Sonntagabend zu viel ist, der sollte ausschalten. Alle anderen können sich auf einen kurzweiligen und humorvollen Krimi freuen. Stern.de

ANZEIGE

Im neuen Münchner "Tatort" rückt das eigentliche Verbrechen eher in den Hintergrund. Das unbequeme Thema Porno ist der alles bestimmende Grundtenor. Wer interessante und direkte Geschichten mag und den Blick in den Spiegel nicht scheut, sollte am Sonntagabend einschalten. T-Online

Dieser "Tatort" hat über Strecken einen angenehm leichten, gelegentlich sogar amüsierten Tonfall. Er tritt aber nie in die Ironiefalle. Pornografie ist kein Witz, sie ist allgegenwärtig und hat möglicherweise mehr Einfluss auf Teile der Bevölkerung als Streamingdienste und das öffentlich-rechtliches Fernsehen zusammen. Spiegel Online

Regisseur und Drehbuchautor Philip Koch hat nicht nur einen Film über eine schmutzige Branche, schmierige Typen und sonderbare Frauen gedreht. Er entwickelt auch ein Sittengemälde, das von doppelter Moral, kaputten Familien und gescheiterten Existenzen handelt. Und er offenbart einen schrägen Humor, der sich auf wundersame Weise mit dem leisen Entsetzen des Betrachters verwebt. Schon speziell. Neue Osnabrücker Zeitung

Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Der Tatort lockt Sonntag für Sonntag Millionen vor den Fernseher. Aber wer ermittelt eigentlich wo? Diese 22 Kommissare bzw. Teams sind derzeit im TV-Einsatz. Foto: Marion von der Mehden (NDR), dpa

Macht aber fast nix, denn Batic und Leitmayr bewegen sich ausgesprochen würdevoll zwischen all den entblößten primären Geschlechtsmerkmalen hindurch. München von seiner nackten Seite. Süddeutsche Zeitung

Aus diesem "Tatort" kann man echt was lernen: dass man auch im Pornomilieu zur Pause gern belegte Brötchen isst. Und dass Socken beim Sex nun wirklich niemanden kleiden! Zeit Online

Oh Gott, die drehen ja Pornos! Zwei weißhaarige Münchner Kommissare ermitteln in der Pornobranche. Da ist unfreiwillige Komik progammiert. Zur Sache geht es in diesem Tatort natürlich auch – vor allem verbal. Welt.de

Mehr zum Münchner "Tatort" heute: Tatort "Hardcore": Das Bayerische Fernsehen und das Pornogeschäft

AZ/goro