2018-01-29 11:17:00.0

Tatort aus Dresden Pressestimmen zum Tatort "Déjà-vu": "Grausam glaubhaft"

Im Dresdner Tatort "Déjà-vu" ermitteln die Kommissare in einem Missbrauchsfall. Dass es diesmal ernster und düsterer zugeht, kommt gut an. Die Kritik der Presse.

Ein neunjähriger Junge wird ermordet am Elbufer in Dresden gefunden. Alle sind in Aufruhr - die Bürger, die Medien und die Kommissare. Im Dresdner Tatort "Déjà-vu" geht es heute Abend um Kindesmissbrauch. Das ernste Thema kommt bei den Medien gut an. Hier die Pressestimmen.

"Alle Figuren werden glaubhaft gespielt. Zum Teil grausam glaubhaft. (...) Am Ende wird der Spannungsbogen arg überreizt, trotzdem bleibt man dran. Nach dem Chaos, das die vergangenen zwei Jahre beim Dresden-"Tatort" geherrscht hat, endlich ein konsequent ernsthafter Krimi." Spiegel Online

ANZEIGE

"Der „Tatort“ aus Dresden bricht mit seinen Anfängen. Was (Chef-)Autor Ralf Husmann quasi zum Markenzeichen gemacht hatte – Ironie und Dysfunktion im Ermittlertrio –, ist mit „Déjà-vu“ augenscheinlich am Ende. Zeit ist es für Ernsthaftigkeit und Anteilnahme – angemessen bei Missbrauch und Tötung von Kindern. Das Abrücken vom kindischen „Tatort“ made in Dresden steht dem Krimi gut. Er wird erwachsen." tagesspiegel.de

"In diesem „Tatort“, das fällt im Vergleich zu anderen Episoden der Reihe angenehm auf, geschieht vieles ohne Worte. Situationen werden durch Blicke entschieden. Den Gefühlswelten der Überforderung, welche die Schauspieler hier aufscheinen lassen, könnten Worte wenig hinzufügen." FAZ Online

"Tatsächlich ist die neue Folge "Déjà-vu" düsterer und beklemmender geworden, als man es bisher aus Dresden kannte. Es geht um die Themen Kindesmissbrauch und Pädophilie - nichts, was sich mit Komik vereinbaren ließe." stern.de

Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Der Tatort lockt Sonntag für Sonntag Millionen vor den Fernseher. Aber wer ermittelt eigentlich wo? Diese 22 Kommissare bzw. Teams sind derzeit im TV-Einsatz. Foto: Marion von der Mehden (NDR), dpa

Pressestimmen zum Tatort aus Dresden: "Mutiger Ansatz - und die Rechnung geht auf"

"Die Drehbuchautoren Mark Monheim und Stephan Wagner variieren geschickt den Blickwinkel und beleuchten statt des Seelenlebens vor allem die Beziehung und das berufliche Umfeld des Täters. Mutiger Ansatz – und die Rechnung geht auf." Zeit Online

"Dieser fünfte Fall von Sieland (Alwara Höfels) und Gorniak (Karin Hanczewski) schlägt, wie der eine oder andere Zuschauer erleichtert feststellen wird, einen komplett anderen Ton an. (Skurrilität und ein Schuss ins Surreale gelten in den Redaktionen der zuständigen Sender ja inzwischen als Qualitätsmerkmale.)" welt.de

Und das schreibt unsere Redaktion in ihrer Kritik über den Tatort: Der Tatort "Déjà-vu" ist ein vielschichtiger Krimi mit überzeugender Charakterzeichnung. Der Fall ist spannend und klar inszeniert. (AZ)