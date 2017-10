2017-10-16 06:15:00.0

"Der rote Schatten" Pressestimmen zum Tatort: "Mitunter anstrengend"

Lannert und Bootz kommen im "Tatort" aus Stuttgart in der Folge "Der rote Schatten" in den Dunstkreis des Deutschen Herbstes. Kritiker finden das Ergebnis in großen Teilen gut.

Im heutigen Tatort "Der rote Schatten" geht es um die Auswirkungen des Deutschen Herbsts bis heute. Foto: SWR-Presse/Bildkommunikation, dpa