  Prinz George und Prinzessin Charlotte kommen nach Deutschland  

Prinz George und Prinzessin Charlotte sollen ihre Eltern nach Deutschland und nach Polen begleiten. Das teilte der Kensington-Palast am Montag mit.

"Sie haben sich entschlossen, dass ihre Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte mit ihnen reisen werden und es wird erwartet, dass die Kinder mindestens bei ein paar Gelegenheiten über die Woche hinweg zu sehen sein werden", hieß es in einer Mitteilung.

Bei dem Besuch vom 17. bis zum 21. Juli wollen die britischen Royals unter anderem Warschau, Danzig, Berlin, Hamburg und Heidelberg besuchen. Die jüngste Generation der Royals hat bereits mehrfach auf Auslandsreisen für Entzückung gesorgt, zuletzt im vergangenen Jahr in Kanada. dpa/AZ

Further details have been announced for The Duke and Duchess's tour to Poland and Germany https://t.co/YLVpzURi0h pic.twitter.com/Czrj4TpUAC