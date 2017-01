2017-01-05 11:37:53.0

Königshaus Prinz Harry fühlt sich in Afrika am wohlsten

Prinz Harry fühlt sich dem Kontinent Afrika eng verbunden. Der Grund ist eine Reise, mit der er den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana verarbeitet hat.

Nirgends fühlt sich Prinz Harry so wohl wie in Afrika. Der Fünfte in der britischen Thronfolge war jüngst auf einer Reise in den afrikanischen Staat Malawi. Das britische Magazin "Town and Country" begleitete ihn auf diesem Trip. In der Februarausgabe wurde jetzt eine große Reportage veröffentlicht.

Harrys Verbundenheit zum afrikanischen Kontinent ist begründet in einer Kindheitserinnerung. Denn es war ein Aufenthalt in Afrika, der ihm geholfen hat, über den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana hinwegzukommen. Das hat für eine emotionale Bindung gesorgt, die noch heute anhält.

Prinz Harry verbindet viel mit Afrika

"Ich kam zum ersten Mal 1997, direkt nachdem meine Mutter starb", sagt Prinz Harry in Erinnerung an seine erste Afrika-Reise. Vor allem die Natur sei es gewesen, die ihm geholfen habe, mit dem Verlust klarzukommen. "In Afrika kann ich mehr ich selbst sein als irgendwo sonst auf der Welt."

Harry wurde vergangenen Sommer von Journalisten begleitet, wie er im südostafrikanischen Malawi geholfen hat, Elefanten vor Wilderern in Sicherheit zu bringen.

Prince "Henry Charles Albert David of Wales, genannt Prinz Harry, ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana. Er ist 32 Jahre alt. dpa/AZ

